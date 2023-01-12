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На севере Москвы загорелся корабль с людьми на борту

Сегодня, 09:56
Фото: 1MI
На севере российской столицы загорелся корабль, на борту которого находились два человека.

Об этом сообщает 360tv.ru со ссылкой на ГУ МЧС России по Москве. Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал.

Пожар вспыхнул утром 12 января рядом с Северным речным вокзалом, возле которого было пришвартовано судно. Огонь распространился на 25 м² корабля. Спасателей на место ЧП вызвали рано утром, так как заметили открытое пламя.

Прибывшие специалисты МЧС не сразу смогли подобраться к очагу пожара, так как рядом с горевшим кораблем стояла баржа. Затем удалось выяснить, что огонь вспыхнул на верхней надстройке буксира.

#Происшествия
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