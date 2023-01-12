Минувший год стал вторым самым жарким в истории метеонаблюдений в Европе

Непрекращающаяся жара в сочетании с недостаточным количеством осадков привели к засухе, а выбросы от лесных пожаров на территориях Евросоюза (ЕС) и Великобритании стали самыми масштабными за последние пятнадцать лет. При этом, для Франции, Германии и Словении показатели минувшего лета превысили максимальные за последние два десятка лет, пишут «Известия».
Отмечается, что в мировом масштабе среднегодовая температура выросла на 0,3 градуса по сравнению с периодом наблюдений за 1991–2020 годы, а концентрация CO₂ в атмосфере увеличилась на 2,1 промилле. В целом, 2022 год прочно укрепился на пятой позиции в рейтинге самых теплых.