Минувший год стал вторым самым жарким в истории метеонаблюдений в Европе

Непрекращающаяся жара в сочетании с недостаточным количеством осадков привели к засухе, а выбросы от лесных пожаров на территориях Евросоюза (ЕС) и Великобритании стали самыми масштабными за последние пятнадцать лет. При этом, для Франции, Германии и Словении показатели минувшего лета превысили максимальные за последние два десятка лет, пишут «Известия».