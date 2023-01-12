Курортное пастбище. Омский суд обязал хозяйку убрать плиты и забор с берега Иртыша

Пресс-служба Россельхознадзора Омской области сообщила о решении Советского районного суда по делу, касающегося земель сельскохозяйственного назначения. Бывшего арендатора земли около Красноярки обязали убрать железный забор и бетонные плиты. Из плит временная хозяйка соорудила дорогу на 233 метра к берегу Иртыша, эту дорогу она и перегородила «воротами» из металлических прутьев. В 2019 году срок аренды земли истек, а в 2020 году Россельхознадзор выявил во время рейдового осмотра нарушение землепользования. В связи с чем администрации Красноярского поселения было объявлено предостережение о недопустимости такого использования участка, которое должно быть угодьями для выпаса животных.