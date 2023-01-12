Курортное пастбище. Омский суд обязал хозяйку убрать плиты и забор с берега Иртыша

Пресс-служба Россельхознадзора Омской области сообщила о решении Советского районного суда по делу, касающегося земель сельскохозяйственного назначения. Бывшего арендатора земли около Красноярки обязали убрать железный забор и бетонные плиты. Из плит временная хозяйка соорудила дорогу на 233 метра к берегу Иртыша, эту дорогу она и перегородила «воротами» из металлических прутьев. В 2019 году срок аренды земли истек, а в 2020 году Россельхознадзор выявил во время рейдового осмотра нарушение землепользования. В связи с чем администрации Красноярского поселения было объявлено предостережение о недопустимости такого использования участка, которое должно быть угодьями для выпаса животных.
Местные жители также пожаловались сотрудникам надзора, что забор мешает животным. Ранее, еще до рейда, администрация поселения подавала иск на арендатора за обустройство дороги с неустановленной целью.
В результате суд вынес решение в пользу истца. Бывшему арендатору дан срок до 15 мая, чтобы привести пастбище к первоначальному виду — убрать дорогу и забор.