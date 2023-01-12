Купание в проруби на Крещение в Омской области: советы врача, места и правила

Чем серьезнее вы отнесетесь к выбору места, тем приятнее и безопаснее будет ваше купание. Оптимальный вариант — прорубь под присмотром спасателей. В условиях распространения новой коронавирусной инфекции во время проведения мероприятия количество участников должно быть ограничено: не более 50 человек. Кроме того, в палатках и перед местами купания нужно обеспечить социальное дистанцирование на расстоянии не менее 1.5 метра путем нанесения сигнальной разметки. При входе в помещения для обогрева и подготовки к купанию должны быть оборудованы места для обработки рук. В закрытых помещениях необходимо находиться в средствах индивидуальной защиты органов дыхания. Это могут быть гигиенические маски, респираторы и иные средства индивидуальной защиты. А вот окунаться в купель можно без маски.