Купание в проруби на Крещение в Омской области: советы врача, места и правила

Зима в разгаре, и самое время позаботиться о здоровье — душевном и телесном, подвергшемся непростым испытаниям во время долгих новогодних праздников.
Омские моржи считают, что нет лучше способа для этого, чем закаливание. 19 января они устроят День открытых дверей на Зеленом острове. Новичков и профессионалов приглашают на открытую тренировку с 10:00 до 21:30.
Всем желающим предоставят для купания три проруби и теплые раздевалки. Сами занятия по закаливанию будут длиться по два часа. Те, кто в этом году планирует окунуться впервые, смогут заранее подготовиться к этому событию. Для них омский Клуб закаливания и зимнего плавания «Моржи» в субботу и воскресенье проведет такие бесплатные занятия. Начало в 10 утра на Летней эстраде.
«Консультация включает теоретическую часть и практическую. Требуется быть в спортивной форме для физической разминки и иметь купальные принадлежности, в том числе сланцы, полотенце, шапочку зимнюю, рукавички. Консультации проводят опытные специалисты, участники клуба с привлечением при необходимости врача», — рассказывают омские моржи.
На само погружение тоже надо взять все необходимое: полотенце, тапочки, купальник или рубашку, в которой планируете окунаться.
Тем, для кого погружение в крещенскую купель не только физкультурное упражнение, стоит подумать о внешнем облике и выбрать для этого более скромную одежду. Кстати, официальная православная церковь не возражает против такой традиции, но подчеркивает, что к религиозным таинствам это не имеет никакого отношения. Это просто старинная русская народная забава, так ее и стоит воспринимать, рассказывал Городу55 священник отец Александр Лемешко.
В принципе, на Крещение любая вода по православной традиции считается священной, поэтому можно просто принять ванну дома. Для тех же, кто хочет сибирского экстрима, 19 января 2023 года в Омской области предусмотрено множество вариантов.
В общей сложности в регионе будет открыто 34 официальных проруби — практически во всех районах, от Русской Поляны и Шербакуля до Тары и Больших Уков. С полным списком можно ознакомиться в прикрепленном ниже файле.
Также можно смыть грехи в платной купели. Например, такую услугу предлагает «Кедровый PARk» на Левом берегу. При купании в том же самом Иртыше, но на территории этого банно-оздоровительного комплекса в прошлом году предлагали смыть грехи за 500 рублей с человека, детям до 14 лет — бесплатно. Есть и дополнительные опции: если вы боитесь окунаться, но хотите красивые фото в соцсети, можете просто раздеться и попозировать возле иордани. Прайс от этого не изменится.
«В этом году купель в Иртыше также будет, но со стоимостью мы еще пока не определились. К концу недели соберутся учредители и решат, поднимать ли цены», — рассказали Городу55 в заведении.
А в санатории «Колос» другая опция. Посетителям в канун Крещения предложат праздничное купание в теплом бассейне с минеральной водой под открытым небом. Можно также побывать на Водосвятном молебне, который там устроят в 21:00 18 января.
Для посетителей загородного отеля «Сказка» 19 января приготовили коллективные парения в русской бане. Желающие испытать на прочность свою сердечно-сосудистую систему смогут после этого окунуться в купель. Однако минздрав настоятельно предупреждает: экстрим в виде зимних купаний в минус 25 показан далеко не всем.
Многие убеждены, что вода в Крещение становится целебной и купание в крещенской купели полезно. Но если организм закаленного человека без проблем перенесет бодрящую процедуру, то для неподготовленного может стать причиной обострения многих хронических заболеваний, возникновения тяжелой простуды или серьезных проблем с сердцем. Город55 узнал у заведующего Центром здоровья БУЗОО «МЧС № 4» Сергея Канаева, что же делать, если вы не морж, но окунуться в прорубь на Крещение очень хочется. Вот основные советы от доктора.
Правило № 1. Не забывайте о противопоказаниях!
Перед тем как окунуться в ледяную воду, необходимо взвесить все за и против. Если у вас наблюдаются следующие проблемы со здоровьем, то от задуманного лучше отказаться:
— заболевания сердечно-сосудистой системы (стенокардия, гипертония, гипотония и т. д.)
— заболевания нервной системы (эпилепсия, неврит и т. д.),
— проблемы с мочевыделительной системой (цистит, простатит, гломерулонефрит и т. д.),
— заболевания опорно-двигательного аппарата (артроз и т. д.),
— хронические воспалительные процессы и хронические заболевания в стадии обострения.
Помните: детям до 7 лет, беременным женщинам, кормящим грудью матерям, пожилым людям после 65—75 лет купаться в ледяной воде категорически не рекомендуется.
Правило № 2. Выбирайте место правильно!
Чем серьезнее вы отнесетесь к выбору места, тем приятнее и безопаснее будет ваше купание. Оптимальный вариант — прорубь под присмотром спасателей. В условиях распространения новой коронавирусной инфекции во время проведения мероприятия количество участников должно быть ограничено: не более 50 человек. Кроме того, в палатках и перед местами купания нужно обеспечить социальное дистанцирование на расстоянии не менее 1.5 метра путем нанесения сигнальной разметки. При входе в помещения для обогрева и подготовки к купанию должны быть оборудованы места для обработки рук. В закрытых помещениях необходимо находиться в средствах индивидуальной защиты органов дыхания. Это могут быть гигиенические маски, респираторы и иные средства индивидуальной защиты. А вот окунаться в купель можно без маски.
Правило № 3. Приготовьте всю необходимую одежду заранее
Медики настоятельно рекомендуют после окунания в прорубь сначала немного согреться при помощи пробежки и махрового халата, а затем переодеться в сухую одежду. Чтобы купание прошло успешно и подарило вам только положительные эмоции, не забудьте заранее приготовить и положить в сумку:
— купальные принадлежности,
— большое полотенце,
— теплый махровый халат,
— комплект сухого сменного белья,
— шерстяные носки.
Если двигаться по льду в шерстяных носках вы не хотите, то возьмите с собой удобную и легкоснимаемую обувь. Не забывайте, что такая обувь не должна быть на резиновой подошве, иначе она будет скользить и вам будет очень неудобно в ней идти по льду. Одежду выбирайте такую, чтобы ее можно было быстро на себя надеть.
Правило № 4. Перед купанием разогрейтесь
Чтобы подготовить организм к погружению в прорубь, сделайте небольшую разминку. Снимите одежду, активно помашите руками и ногами, сделайте пару-тройку приседаний и наклонов. Помните, что ваше тело после разминки должно быть достаточно горячим, но ни в коем случае не потным. Не забывайте и о том, что организм, оказавшись в ледяной воде, тратит очень много физических сил. Чтобы обеспечить хороший приток энергии, не забудьте за два-три часа до купания плотно перекусить. Если вы позавтракаете или пообедаете только диетическими и низкокалорийными продуктами, ваш организм не сможет нормально согреться и справиться со стрессом.
Правило № 5. Окунаться с головой совсем не обязательно!
Троекратное окунание в прорубь с головой — это всего лишь сложившаяся традиция, а не канон, которому нужно неукоснительно следовать. Однако когда голова попадает в ледяную воду, происходит рефлекторное сужение сосудов головного мозга. Если закаленный человек трижды окунется в прорубь с головой, то он получит массу удовольствия от этого, а вот неподготовленный новичок после таких действий не только будет чувствовать себя не очень хорошо, но и через пару дней может серьезно заболеть.
Правило № 6. Берегитесь эйфории после купания
Многие люди, особенно те, которые окунаются в прорубь впервые, после купания испытывают массу положительных эмоций. Помните, приступ эйфории после купания — это не божья благодать, а результат сложнейших химических реакций, происходящих в организме из-за того, что ваше тело оказалось в холодной воде.
Медики рекомендуют бывалым моржам проводить в проруби не более 1 минуты. Новичкам же хватит 10—30 секунд, чтобы ощутить всю прелесть зимнего купания и не нанести существенного вреда своему организму. Не находитесь в воде до появления «мурашек» и озноба, ведь они свидетельствуют о том, что организм начал переохлаждаться.
Правило № 7. После купания обязательно согрейтесь
После выхода из воды сразу же наденьте махровый халат, немного пробегитесь, снимите халат и хорошо разотрите тело полотенцем, быстро наденьте на себя сухую одежду, потом выпейте горячий чай или любой другой безалкогольный напиток, принесенный заранее в термосе.
Некоторые люди начинают активно растирать кожу полотенцем или похлопывать себя по телу сразу же после выхода из воды, но делать так эксперты настоятельно не рекомендуют, ведь можно повредить мелкие капилляры, которые расположены близко к поверхности кожи и отличаются особой хрупкостью. Также не стоит сразу же после купания одеваться, иначе организм еще долго не сможет согреться.
Правило № 8. Не употребляйте спиртные напитки!
До купания в проруби категорически запрещено употреблять спиртные напитки! Алкоголь греет организм только в течение 30—40 минут после его принятия. По истечении этого времени наступает обратный эффект, который в несколько раз повышает риск подцепить серьезную простуду. Эксперты советуют на некоторое время воздержаться и от курения, ведь сигареты негативно влияют на кровообращение и увеличивают расход тепла.
Правило № 9. Прислушайтесь к своему организму
Доверяйте себе и своей интуиции! Если ваш организм против того, чтобы вы купались в холодной воде, то хорошенько подумайте еще раз, стоит ли вам это делать. Если вы начнете заниматься подготовкой своего организма к купанию в проруби уже сейчас, то на следующее Крещение сможете сделать это без особого труда.
Правило № 10. Подготовьтесь морально!
Важно подготовится не только физически, но и морально к предстоящему купанию.
Будьте здоровы!
Впрочем, пока синоптики дают утешительный прогноз. Леденящие душу и тело аномальные даже для Омской области −35 уже отступили. В сам праздник совсем жутких крещенских морозов не ожидается. По данным «Гисметео», в этот период в регионе установится комфортная погода и на улице будет −14 градусов. Приятного купания тем, кто отважится!