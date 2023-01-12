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Компания Виктора Шкуренко «Регионпиво» построила крематорий в Ростове

Сегодня, 03:30
Фото: Алена Глазкова / 1MI
иллюстрация
Строительство в Омске, по словам бизнесмена, не удалось начать из-за проблем с землей.

В Ростове-на-Дону в конце прошлого года заработал новый крематорий. Известно, что ситуация с кремацией тел в этом городе была очень сложной: единственный крематорий с этой задачей не справлялся, родственникам умерших приходилось ждать до двух недель. Теперь положение дел должно улучшиться. Внимание Города55 эта история привлекла в связи с тем, что крематорий построила компания «Регионпиво», которая принадлежит известным омским бизнесменам Виктору Шкуренко, Дмитрию Шадрину и Денису Костылеву.

Специализируется компания на оптовой торговле пивом. Виктор Шкуренко рассказал Городу55, что стал только застройщиком и реализовал идею партнера — «Омской мемориальной организации», которая принадлежит Костылеву и теперь занимается эксплуатацией объекта.

— Честно говоря, я почувствовал определенный дискомфорт, когда услышал это предложение, — признался бизнесмен, — но ценности партнерства для меня выше.

Изначально планировалось построить крематорий в Омске, но эта затея не удалась из-за трудностей с выделением земельного участка под строительство. Ростов появился в планах позже, причем достаточно случайно.

— Мы узнали, что в этом городе есть готовый участок, и решили строить крематорий там, — объяснил Шкуренко.

Сама идея появилась еще в 2021 году, на реализацию проекта понадобилось достаточно много времени, так что с ключевыми событиями прошлого года проект, по словам Шкуренко, не связан совсем — ни на принципиальном уровне, ни на уровне географической локации.

В общей сложности бизнесмен инвестировал в строительство примерно 200 млн рублей. Крематорий работает уже больше двух месяцев, причем названия не имеет. Находится он на участке, примыкающем к городскому кладбищу.

#Экономика#Новости#Виктор Шкуренко#Крематорий#Строительство#Николай Эйхвальд
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