Компания Виктора Шкуренко «Регионпиво» построила крематорий в Ростове

В Ростове-на-Дону в конце прошлого года заработал новый крематорий. Известно, что ситуация с кремацией тел в этом городе была очень сложной: единственный крематорий с этой задачей не справлялся, родственникам умерших приходилось ждать до двух недель. Теперь положение дел должно улучшиться. Внимание Города55 эта история привлекла в связи с тем, что крематорий построила компания «Регионпиво», которая принадлежит известным омским бизнесменам Виктору Шкуренко, Дмитрию Шадрину и Денису Костылеву.