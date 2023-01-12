Экс-глава омской полиции: «Главная достопримечательность Омска — это интимные салоны»

Как заявил некогда высокопоставленный полицейский, он не покровительствовал Игнатьеву и подобным салонам, а, наоборот, всячески с ними боролся. И на встречу с Павловым, после которой Быков и был задержан, согласился лишь для того, чтобы, мол, разузнать, что за деньги платит владелец салона и почему Павлов прикрывается его — Быкова — именем.