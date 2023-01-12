Перед тем как совершать омовение, рекомендуется трезво оценить свои силы и возможности. Детям и лицам, имеющим проблемы со здоровьем, от такого ритуала рекомендовано отказаться. В день Крещения-2023, 19 января, можно посетить церковь, одной из традиций является набор освященной воды в храме. Есть мнение, что в Крещение, как и другие церковные праздники, запрещено заниматься уборкой, отправлять на выброс продукты питания, а также ругаться и ссориться.