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Адреса купелей и график работы в Омске на Крещение-2023

Сегодня, 08:02
Фото: 1MI
Адреса купелей и график работы в Омске на Крещение-2023
Крещение в Омске в 2023 году наступает 19 января. О том, где можно искупаться на Крещение Господне в Омске в 2023 году, и последние новости — в этом материале.

Проруби на Крещение в Омске: правила купания и меры безопасности

Православная церковь ежегодно празднует крещение 19 января, в том числе в 2023 году. 

Накануне этого праздника отмечается Крещенский сочельник. Главным символом торжества считается вода. Есть поверья, что вся вода в ночь на Крещение становится чудодейственной.

По древним традициям крещенское утро было принято начинать с питья освященной воды. Первым утренним блюдом были крестцы (лепешки или печенье с нанесенным крестом).

Проруби на Крещение в Омске: правила купания и меры безопасности
Фото: 1MI

Считается, что всех, кто окунется в крещенскую прорубь, ждет очищение и избавление от грехов. Ритуал купания предваряют молитвы перед иконами Божьей матери, Святой Троицы и исповедь. Если соблюдать эти правила, купание в проруби на Крещение-2023 принесет пользу.

Перед тем как совершать омовение, рекомендуется трезво оценить свои силы и возможности. Детям и лицам, имеющим проблемы со здоровьем, от такого ритуала рекомендовано отказаться. В день Крещения-2023, 19 января, можно посетить церковь, одной из традиций является набор освященной воды в храме. Есть мнение, что в Крещение, как и другие церковные праздники, запрещено заниматься уборкой, отправлять на выброс продукты питания, а также ругаться и ссориться. 

Проруби на Крещение в Омске: правила купания и меры безопасности
Фото: 1MI

Какие меры предосторожности следует соблюдать омичам во время Крещения-2023:

  • не допускать купания в состоянии опьянения;
  • перед тем как искупаться в проруби, нужно разогреть тело, сделать разминку (физические упражнения);
  • к проруби нежелательно подходить босиком, так как поверхность вокруг может быть скользкой;
  • заранее лучше подготовить полотенце, положив его, например, на поручни лестницы — это требуется, чтобы не травмировать мокрую кожу на ладонях;
  • во время купания не нужно мочить голову, чтобы исключить сужение сосудов в области головного мозга;
  • нельзя нырять и окунаться с головой;
  • не следует плавать в холодной воде;
  • нельзя окунаться более чем на минуту — это может спровоцировать переохлаждение;
  • не следует оставлять детей без присмотра;
  • выходить из купели нужно очень осторожно, чтобы не упасть и не травмироваться;
  • зона купания должна быть под контролем сотрудников МЧС для избежания несчастных случаев;
  • во избежание переохлаждения после купания рекомендуется выпить горячую воду или чай. 
Проруби на Крещение в Омске: правила купания и меры безопасности
Фото: 1MI

В праздник Крещения многие стремятся погрузиться в купель, однако не все знают, как и где сделать это правильно. Комментарий относительно того, где можно окунуться в купель в 2023 году в Омске, дал член клуба закаливания и зимнего плавания «Омские моржи» Денис Галыба

Он отметил, что нужно соблюдать правила безопасности — привыкать к нагрузкам постепенно и проводить процедуры закаливания регулярно с учетом своего самочувствия. В таком случае нагрузки не принесут вреда. 

Число желающих окунуться в купель во время христианского праздника увеличивается ежегодно. Перед Крещением в 2023 году клуб проведет консультации для всех желающих закаляться и пойти на тренировку. Мероприятие проходит в парке «Зеленый остров» неподалеку от летней эстрады. Его смогут посетить все желающие жители Омска. 

Во время Крещения, 19 января 2023 года, в Омске будет проведена открытая тренировка в «Зеленом острове». Предполагается открытие трех купелей и теплых раздевалок. В прошлом году в праздник Крещения в Омске в парке «Зеленый остров» также традиционно открывались купели. 

Проруби на Крещение в Омске: правила купания и меры безопасности
Фото: 19.mchs.gov.ru

В Омской области в январе 2022 года были организованы места, где омичи могли окунуться в иордань в честь Крещения Господня:

  • Омск, Кировский АО, 3-я Островская 2е, река Иртыш (за вход требовалось заплатить 500 рублей);
  • Омск, Ленинский АО, п. Новая Станица, река Иртыш;
  • Омский микрорайон, дачный поселок Чернолучинский, улица Курортная, котлован. 

Помимо этого, купели были открыты в поселках Кормиловка, Москаленки, Нижняя Омка, в селе Копейкино, деревне Крупянка, поселках Полтавка, Черлак, Нововаршавка, селах Князево, Новокарасук, Екатериновка и т. д. Купаться было разрешено в оборудованных местах на реках, прудах, озерах, котлованах.

Важно! Более точная информация относительно открытия купелей в Омске и Омской области в 2023 году появится в скором времени. Следите за нашими обновлениями. 

Проруби на Крещение в Омске: правила купания и меры безопасности
Фото: 1MI
#Крещение#Омск
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