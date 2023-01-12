Православная церковь ежегодно празднует крещение 19 января, в том числе в 2023 году.
Накануне этого праздника отмечается Крещенский сочельник. Главным символом торжества считается вода. Есть поверья, что вся вода в ночь на Крещение становится чудодейственной.
По древним традициям крещенское утро было принято начинать с питья освященной воды. Первым утренним блюдом были крестцы (лепешки или печенье с нанесенным крестом).
Считается, что всех, кто окунется в крещенскую прорубь, ждет очищение и избавление от грехов. Ритуал купания предваряют молитвы перед иконами Божьей матери, Святой Троицы и исповедь. Если соблюдать эти правила, купание в проруби на Крещение-2023 принесет пользу.
Перед тем как совершать омовение, рекомендуется трезво оценить свои силы и возможности. Детям и лицам, имеющим проблемы со здоровьем, от такого ритуала рекомендовано отказаться. В день Крещения-2023, 19 января, можно посетить церковь, одной из традиций является набор освященной воды в храме. Есть мнение, что в Крещение, как и другие церковные праздники, запрещено заниматься уборкой, отправлять на выброс продукты питания, а также ругаться и ссориться.
Какие меры предосторожности следует соблюдать омичам во время Крещения-2023:
В праздник Крещения многие стремятся погрузиться в купель, однако не все знают, как и где сделать это правильно. Комментарий относительно того, где можно окунуться в купель в 2023 году в Омске, дал член клуба закаливания и зимнего плавания «Омские моржи» Денис Галыба.
Он отметил, что нужно соблюдать правила безопасности — привыкать к нагрузкам постепенно и проводить процедуры закаливания регулярно с учетом своего самочувствия. В таком случае нагрузки не принесут вреда.
Число желающих окунуться в купель во время христианского праздника увеличивается ежегодно. Перед Крещением в 2023 году клуб проведет консультации для всех желающих закаляться и пойти на тренировку. Мероприятие проходит в парке «Зеленый остров» неподалеку от летней эстрады. Его смогут посетить все желающие жители Омска.
Во время Крещения, 19 января 2023 года, в Омске будет проведена открытая тренировка в «Зеленом острове». Предполагается открытие трех купелей и теплых раздевалок. В прошлом году в праздник Крещения в Омске в парке «Зеленый остров» также традиционно открывались купели.
В Омской области в январе 2022 года были организованы места, где омичи могли окунуться в иордань в честь Крещения Господня:
Помимо этого, купели были открыты в поселках Кормиловка, Москаленки, Нижняя Омка, в селе Копейкино, деревне Крупянка, поселках Полтавка, Черлак, Нововаршавка, селах Князево, Новокарасук, Екатериновка и т. д. Купаться было разрешено в оборудованных местах на реках, прудах, озерах, котлованах.
Важно! Более точная информация относительно открытия купелей в Омске и Омской области в 2023 году появится в скором времени. Следите за нашими обновлениями.