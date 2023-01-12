20-летний омич скрылся с места ДТП на угнанной машине

По истечению 15 минут сотрудники задержали нарушителя на улице Фабричная. У водителя и его троих пассажиров были заметные признаки опьянения. При задержании машины 20 -летний водитель стал отрицать, что за рулем был он и пересаживался на колени к впереди сидящему пассажиру. В содеянном в итоге признался. Также выяснилось, что иномарка не принадлежит никому из присутствующих.