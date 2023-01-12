20-летний омич скрылся с места ДТП на угнанной машине

Гражданин сообщил в дежурную часть Госавтоинспекции, что по проспекту Мира передвигается автомобиль Nissan Cube, покинувший место ДТП после столкновения с другой машиной. Нарушитель выбросил из окна несколько бутылок, движение автомобиля было хаотичным. Неравнодушный житель Омска проследовал за автомобилем и ориентировал по телефону полицейских о местонахождении.
В этот момент в полицию позвонил другой участник ДТП, который стоял на светофоре в момент, когда сзади в него врезался водитель Nissan и скрылся с места аварии. Данный случай обошелся механическими повреждениями.
По истечению 15 минут сотрудники задержали нарушителя на улице Фабричная. У водителя и его троих пассажиров были заметные признаки опьянения. При задержании машины 20 -летний водитель стал отрицать, что за рулем был он и пересаживался на колени к впереди сидящему пассажиру. В содеянном в итоге признался. Также выяснилось, что иномарка не принадлежит никому из присутствующих.
Владелицей автомобиля оказалась 33-летняя омичка. После ее оповещения смогли восстановить картину произошедшего. Оказалось, что в тот день ключи от машины были у ее друга, который со знакомыми отдыхал в кафе Ленинского округа. Пока он отлучился один из знакомых забрал ключи и уехал на чужой машине кататься вместе с друзьями. Далее совершил ДТП и попытался скрыться.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ сотрудниками ДПС за управление транспортным средством в состоянии опьянения и без права управления. Судом виновному назначили 10 суток ареста. Также он понесет ответственность за оставление места ДТП и отсутствия «страховки».
В отделе полиции № 4 УМВД России по городу Омску возбуждено уголовное дело по факту угона автомобиля. Предусмотрено до 5 лет лишения свободы по данному делу санкцией ч. 1 ст. 166 УК РФ.