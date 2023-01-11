Юрист Соловьев: собственникам ипотечного жилья не следует торопиться с разводом

Правовед Иван Соловьев в беседе с Общественной службой новостей рассказал, почему не стоит торопиться с расторжением брака в таких случаях.
Если ипотечное жилье было оформлено на одного из супругов до регистрации брака, то в случае его расторжения жилье остается собственностью первоначального владельца. При этом вторая половина юридически не может претендовать на такую квартиру. Наличие детей на эту ситуацию также не влияет.
Однако деньги, вложенные в погашение ипотеки, вернуть все же можно. Данная процедура осуществляется или путем соглашения между супругами, или в судебном порядке. Для этого потребуется подтверждение собственности, свидетельство о браке, платежные документы по погашению кредита и ипотечный договор.
Если ипотека была оформлена во время брака, то при разводе недвижимость и обязательства перед банком делятся пополам между супругами.
Если при разводе одна из сторон отказывается от доли в квартире, то права на собственность и финансовые обязательства передаются другой стороне. Все договоренности оформляются в письменной форме во избежание лишних проволочек и расходов.