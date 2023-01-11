Юрист Соловьев: собственникам ипотечного жилья не следует торопиться с разводом

Если ипотечное жилье было оформлено на одного из супругов до регистрации брака, то в случае его расторжения жилье остается собственностью первоначального владельца. При этом вторая половина юридически не может претендовать на такую квартиру. Наличие детей на эту ситуацию также не влияет.