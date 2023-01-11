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Юрист Соловьев: собственникам ипотечного жилья не следует торопиться с разводом

Сегодня, 08:32
Бывают случаи, когда россияне оформляют ипотеку, потом женятся, а спустя два года разводятся.

Правовед Иван Соловьев в беседе с Общественной службой новостей рассказал, почему не стоит торопиться с расторжением брака в таких случаях.

Если ипотечное жилье было оформлено на одного из супругов до регистрации брака, то в случае его расторжения жилье остается собственностью первоначального владельца. При этом вторая половина юридически не может претендовать на такую квартиру. Наличие детей на эту ситуацию также не влияет.

Однако деньги, вложенные в погашение ипотеки, вернуть все же можно. Данная процедура осуществляется или путем соглашения между супругами, или в судебном порядке. Для этого потребуется подтверждение собственности, свидетельство о браке, платежные документы по погашению кредита и ипотечный договор.

Если ипотека была оформлена во время брака, то при разводе недвижимость и обязательства перед банком делятся пополам между супругами.

Если при разводе одна из сторон отказывается от доли в квартире, то права на собственность и финансовые обязательства передаются другой стороне. Все договоренности оформляются в письменной форме во избежание лишних проволочек и расходов.

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