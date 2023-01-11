В Татарстане раскрыто убийство подростка, произошедшее в 1998 году

По сведением, переданным изданием «Реальное время», в данном преступлении, и, кроме того, в незаконном обороте оружия обвиняется 43-летний мужчина из Нижнекамска.
Согласно следственным данным, летом 1998 года в компании, состоящей из нескольких молодых людей, случилась ссора, в ходе которой жертва получила смертельное ранение. Об этом пишет Russian.rt.com.
Стрелявший юноша скрылся с места преступления; его объявили в розыск. Тем не менее, позже обвинения были сняты с виновника трагедии, поскольку другие участники конфликта заявили, что стрелял другой человек, который на данный момент тоже мертв.
Однако, в 2022 году у следователей появились новые данные, и дело было возобновлено.
По словам Андрея Шептицкого, старшего помощника главы татарстанского Следкома, в деле появился свидетель, заявивший о причастности ранее обвиненного мужчины к данному убийству.