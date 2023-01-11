В регионах Сибири выросло число майнинговых ферм

В Омске и Красноярске зачастую майнеры подключают оборудование к электросетям без разрешения. В Омске в минувшем году изъятое у них оборудование вывозили на нескольких “КамАЗах”. В Красноярске они работали на 17-м этаже здания в Студгородке, которое еще только строилось. А прикрывало их местное ТСЖ. Там сумма хищения составила 5,8 миллиона рублей.