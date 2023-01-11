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В регионах Сибири выросло число майнинговых ферм

Сегодня, 09:17
Организаторы майнинговых ферм все в больших объемах воруют электроэнергию в сибирских регионах. Особенно это касается Красноярска, Омска и Хакасии.

Как сообщает fedpress.ru , особенно привлекает майнеров низкий тариф на электроэнергию в регионе.

Для таких ферм используются гаражи, надворные постройки, цокольные этажи жилых домов, где мощное компьютерное оборудование одновременно отапливает помещение. Недобросовестные майнеры трудноуловимы. Поскольку они берут электроэнергию в разных местах, постоянно меняя точки дислокации для установки оборудования.

Так в Хакасии с начала прошлого года 40 майнеров похитили электроэнергии на сумму свыше шести миллионов рублей. Как правило, они платят за нее как физические лица.

В Омске и Красноярске зачастую майнеры подключают оборудование к электросетям без разрешения. В Омске в минувшем году изъятое у них оборудование вывозили на нескольких “КамАЗах”. В Красноярске они работали на 17-м этаже здания в Студгородке, которое еще только строилось. А прикрывало их местное ТСЖ. Там сумма хищения составила 5,8 миллиона рублей.

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