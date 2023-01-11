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В поселке на юге Омской области полностью восстановили газоснабжение

Сегодня, 04:53
Фото: 1MI
иллюстрация
Перед морозной ночью сельчане едва не остались без отопления.

В региональном министерстве энергетики рассказали, как решилась проблема с газоснабжением в Черлакском районе. Напомним, накануне Город55 сообщал, что жители юга Омской области остались без газоснабжения во время 30-градусного мороза.

В ведомстве сообщили, что газоснабжение поселка восстановили в течение 1.5 часов с момента отключения двух газораспределительных пунктов на входе в Черлак.

«Газоснабжение полностью восстановлено персоналом эксплуатирующих организаций АО „Омскгазстройэксплуатация“ и ООО „Межоблгаз“. В течении 1,5 часа после аварийного отключения оперативно подключены все газовые котельные и домовладения абонентов. На данный момент системы теплоснабжения работают исправно, размораживания помещений не было допущено», — сообщили в минэнерго.

Отмечается, что причины отключения до сих пор выясняются.

В Омской области жители поселка остались без газа
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#Ольга Акамова#Омск#Общество#Новости#Омская область#Газ#Газоснабжение#Подключение газа
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