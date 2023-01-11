В Омске на Завертяева начали строить первый в микрорайоне детский сад

Для жителей нового микрорайона на улице Завертяева наступивший год начался с долгожданных новостей. Как сообщает «Новый Омск», омская компания «Сибцентрострой» начала свои работы в районе дома № 9/22 по строительству детского сада, площадь которого 7,5 тысяч квадратных метров.
Первый детский сад в этом микрорайоне рассчитан на 310 мест. В контракте назначили сдачу дошкольного учреждения на май 2024 года. Стоимость детского сада составила 457 миллионов рублей.
Напомним, что ранее из-за жалоб в УФАС строительство было приостановлено. Вероятно, теперь проблемы разрешились, и строительство возобновилось. Официальных сообщений о возобновлении строительства пока не было.