В Омске на Завертяева начали строить первый в микрорайоне детский сад

Для жителей нового микрорайона на улице Завертяева наступивший год начался с долгожданных новостей. Как сообщает «Новый Омск», омская компания «Сибцентрострой» начала свои работы в районе дома № 9/22 по строительству детского сада, площадь которого 7,5 тысяч квадратных метров.