В новогодние праздники траты россиян на кино превысили расходы на фастфуд и алкоголь

При этом, согласно информации оператора фискальных данных «Платформа ОФД», с первого по восьмое января в отечественных кинотеатрах средний чек вырос на шестнадцать процентов по сравнению с прошлогодними январскими праздниками. Тогда как затраты на фастфуд и алкоголь в новогодние каникулы впервые за последние несколько лет не вошли в пятерку самых популярных категорий трат в этом периоде.