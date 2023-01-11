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В новогодние праздники траты россиян на кино превысили расходы на фастфуд и алкоголь

Сегодня, 08:51
Фото: 1MI
Аналитики одного из российских банков сообщили, что в период новогодних каникул жители России израсходовали на поход в кино в двадцать восемь раз больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

На посещение театров у граждан РФ в этом году расходы увеличились в 1,7 раз, а на музеи — в полтора раза, пишут «Известия». 

При этом, согласно информации оператора фискальных данных «Платформа ОФД», с первого по восьмое января в отечественных кинотеатрах средний чек вырос на шестнадцать процентов по сравнению с прошлогодними январскими праздниками. Тогда как затраты на фастфуд и алкоголь в новогодние каникулы впервые за последние несколько лет не вошли в пятерку самых популярных категорий трат в этом периоде.

По экспертным оценкам, в праздничные дни россияне чаще всего тратили деньги в супермаркетах и продовольственных магазинах, аптеках, кинотеатрах и на сервисах приобретения билетов на театральные представления.

Как отметил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев, в крупных торговых сетях был отмечен рост числа отечественных брендов и собственных торговых марок в категории газированных напитков.

Кроме того, в непродовольственной рознице во время новогодних каникул фиксировалось увеличение покупательского спроса на семена для рассады, что свидетельствует о начале подготовки россиян к предстоящему дачному сезону

#Общество
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