У скандального омского отдела полиции появился новый руководитель вместо задержанного

От источников в омской полиции Городу55 стало известно, что в городском отделе полиции № 7 нашлась замена бывшему руководителю Антону Козлову, находящемуся под стражей на время следствия.
Временно руководить отделом поставили Алексея Прищепу. Напомним, что кресло главы пустовало в отделе на 6-й Северной с 31 октября 2022 года — со дня задержания начальника отдела полиции силовиками. Пока информация на сайте УМВД не обновилась, графа напротив отдела пустует.
Отделу полиции № 7 давно «не везет». Предпоследнего руководителя уволили после поступка, порочащего честь мундира, а последний прямиком с поста отправился под арест из-за обвинения по ч. 3 ст. 286 УК РФ «превышение должностных полномочий из корысти» за покровительство нелегальной торговли табаком.