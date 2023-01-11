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У скандального омского отдела полиции появился новый руководитель вместо задержанного

Сегодня, 13:49
Фото: 1MI
иллюстрация
Попавшего под следствие главу омского отдела полиции № 7 заменили временным исполняющим обязанности.

От источников в омской полиции Городу55 стало известно, что в городском отделе полиции № 7 нашлась замена бывшему руководителю Антону Козлову, находящемуся под стражей на время следствия.

Временно руководить отделом поставили Алексея Прищепу. Напомним, что кресло главы  пустовало в отделе на 6-й Северной с 31 октября 2022 года — со дня задержания начальника отдела полиции силовиками. Пока информация на сайте УМВД не обновилась, графа напротив отдела пустует.

Отделу полиции № 7 давно «не везет». Предпоследнего руководителя уволили после поступка, порочащего честь мундира, а последний прямиком с поста отправился под арест из-за обвинения по ч. 3 ст. 286 УК РФ «превышение должностных полномочий из корысти» за покровительство нелегальной торговли табаком.

Начальника отдела полиции № 7 Омска поместили под стражу на 2 месяца
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#Дарья Зыкова#Омск#Общество#Город#Новости#Антон Козлов#Алексей Прищепа#Уголовное дело#Полиция#Назначения и отставки
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