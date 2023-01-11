У скандального омского отдела полиции появился новый руководитель вместо задержанного

Временно руководить отделом поставили Алексея Прищепу. Напомним, что кресло главы пустовало в отделе на 6-й Северной с 31 октября 2022 года — со дня задержания начальника отдела полиции силовиками. Пока информация на сайте УМВД не обновилась, графа напротив отдела пустует.