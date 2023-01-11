Терапевт Асанов рассказал об основных проблемах после продолжительных выходных

О том, как сохранять активность и продуктивность в любое время, рассказал в беседе с Общественной службой новостей врач Тимур Асанов.
Самый простой способ поддерживать себя в тонусе – планирование. Рабочий день должен быть спланирован как можно подробнее, с указанием дедлайнов.
Также полезно менять виды деятельности в течение дня. Например, после работы за ПК можно заняться сортировкой бумажных документов, анализировать информацию или просто сделать зарядку.
В течение рабочего дня нужно делать перерывы. За каждую выполненную задачу можно придумать для себя поощрение. Например, выпить чашку кофе или побеседовать с коллегами.
После продолжительных выходных врач советует не перенапрягать свой организм.