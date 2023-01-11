Спрос на загранпаспорта в Свердловской области вырос на 23,4 процента

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на региональное ГУ МВД, в то же время все больше желающих приехать сюда из-за границы. За год было оформлено 6,3 тысяч приглашений иностранным гражданам и людям, не имеющим гражданства. А также свыше шести тысяч виз. В 2021 году данные показатели составляли 3,6 тысяч и 4,2 тысяч соответственно.
Фиксировался в минувшем году и рост количества оформленных видов на жительство с 9 тысяч до 11,1 тысяч. В регион прибыло свыше 389 тысяч официальных мигрантов. Годом ранее их было 288,6 тысяч.
Разрешение на работу было выдано 1890 иностранцам. Это на четверть больше, чем в 2021 году. В то же время, это уже не такая качественная рабочая сила, чем прежде. Высококвалифицированные и квалифицированные специалисты среди них теперь редкость. Их всего нескольких десятков.
Одновременно усилена борьба полиции с нелегалами. Свердловскую область в минувшем году покинуло 2112 мигрантов. Хотя годом ранее число таковых не превышало 200 человек. В три раза стало больше тех, кому не разрешили приезжать в РФ.