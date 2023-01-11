Спрос на загранпаспорта в Свердловской области вырос на 23,4 процента

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на региональное ГУ МВД, в то же время все больше желающих приехать сюда из-за границы. За год было оформлено 6,3 тысяч приглашений иностранным гражданам и людям, не имеющим гражданства. А также свыше шести тысяч виз. В 2021 году данные показатели составляли 3,6 тысяч и 4,2 тысяч соответственно.