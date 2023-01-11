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Специалист высказался о назначении Лапина на пост главы Сухопутных войск ВС РФ

Сегодня, 08:38
Фото: pravda.ru
Военный эксперт Дмитрий Корнев прокомментировал назначение генерала-полковника Александра Лапина на пост руководителя Главного штаба Сухопутных войск ВС РФ.

Генерал был назначен на новую должность в понедельник, 9 января, пишет Pravda.Ru

По словам Корнева, он «вырос в сухопутных войсках», а высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова о Лапине являются мнением частного лица, поэтому не стоит обсуждать «ошибочные» действия генерала без решения специальной комиссии. Эксперт также заявил, что нельзя исключать и того факта, что никакой вины Лапина в отводе российских войск из Красного Лимана не было. 

Нужно было на кого-то свалить общие системные проблемы, вот на него и свалили, резюмировал Корнев, подчеркнув, что, вероятно, сейчас Лапин окажется на своем месте, и его назначение благоприятно повлияет на ход специальной военной операции (СВО) на Украине.

#Общество
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