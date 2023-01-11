Специалист высказался о назначении Лапина на пост главы Сухопутных войск ВС РФ

Генерал был назначен на новую должность в понедельник, 9 января, пишет Pravda.Ru
По словам Корнева, он «вырос в сухопутных войсках», а высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова о Лапине являются мнением частного лица, поэтому не стоит обсуждать «ошибочные» действия генерала без решения специальной комиссии. Эксперт также заявил, что нельзя исключать и того факта, что никакой вины Лапина в отводе российских войск из Красного Лимана не было.
Нужно было на кого-то свалить общие системные проблемы, вот на него и свалили, резюмировал Корнев, подчеркнув, что, вероятно, сейчас Лапин окажется на своем месте, и его назначение благоприятно повлияет на ход специальной военной операции (СВО) на Украине.