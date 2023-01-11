Сотрудники ОЗСМ создали уникальный справочник о птицах Сибири

В справочнике представлено более 200 видов птиц, в том числе редкие и краснокнижные обитатели фауны Сибири. Материалы будут доступны для посетителей парка «Птичья гавань» при организации конференций и других научно-образовательных мероприятий. Часть тиража будет направлена в крупные библиотеки региона. Также предусмотрена цифровая версия издания, с которой можно будет ознакомиться на региональных информационных порталах.