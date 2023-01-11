Сотрудники ОЗСМ создали уникальный справочник о птицах Сибири

Уникальный сборник впервые систематизирует данные о птицах, которых можно встретить на территории региона. Издание стало частью экологического волонтерского проекта ОЗСМ, который реализуется в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».
В справочнике представлено более 200 видов птиц, в том числе редкие и краснокнижные обитатели фауны Сибири. Материалы будут доступны для посетителей парка «Птичья гавань» при организации конференций и других научно-образовательных мероприятий. Часть тиража будет направлена в крупные библиотеки региона. Также предусмотрена цифровая версия издания, с которой можно будет ознакомиться на региональных информационных порталах.
Дмитрий Храпов, директор Омского завода смазочных материалов:
«Экологические образовательные проекты — важное направление социальной политики Омского завода смазочных материалов. Рассказывая о разнообразии сибирской фауны и её краснокнижных обитателях в печатных изданиях или на интернет-ресурсах, мы не только просвещаем омичей, но и формируем у них неравнодушное ответственное отношение к природе родного региона».
Илья Лобов, министр природных ресурсов и экологии Омской области
«Забота об окружающей среде должна стать базовым приоритетом для всех жителей Омской области. Мы очень рады, что эту задачу нам помогают реализовывать специалисты Омского завода смазочных материалов. Создание справочника о краснокнижных птицах, его продвижение в образовательных учреждениях и на интерактивных площадках позволит донести экологические ценности до большей аудитории, в числе которой школьники и молодёжь региона».
«Родные города» — программа социальных инвестиций «Газпром нефти», реализуемая с 2012 года. Направлена на повышение качества жизни в регионах деятельности компании через поддержку инициатив местных сообществ и собственные проекты в области культуры, экологии, образования, спорта и развития креативных индустрий.