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СМИ назвали «вредные» ЗОЖ-правила

Сегодня, 09:15
Издание Marie Claire рассказало о мифах, связанных со здоровым образом жизни.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на издание, ряд популярных ЗОЖ-правил не только бесполезен, но они могут даже нанести вред организму.

В их числе совет не есть после шести часов вечера. Но есть нужно не по времени, а когда захочется, придерживаясь при этом принципов правильного питания.

Другой совет принимать пищу часто и понемногу не поможет желающим похудеть, и они даже могут, следуя ему, набрать вес. Поскольку каждый прием пищи вызывает выделение гормона инсулин. Но он не только способствует усвоению глюкозы, но и поддерживает чувство голода.

Хотя многие считают диету полезной, но при этом не должно быть существенных ограничений в еде. Необходимо сбалансированное и полноценное питание.

Утренние пробежки помогают бороться с гиподинамией. Но при этом важно место, где они происходят. А в организме в достаточной мере должны присутствовать витамины и другие необходимые ему вещества. Да и само время таких пробежек лучше согласовать со специалистом.



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