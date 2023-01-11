СМИ назвали «вредные» ЗОЖ-правила

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на издание, ряд популярных ЗОЖ-правил не только бесполезен, но они могут даже нанести вред организму.
В их числе совет не есть после шести часов вечера. Но есть нужно не по времени, а когда захочется, придерживаясь при этом принципов правильного питания.
Другой совет принимать пищу часто и понемногу не поможет желающим похудеть, и они даже могут, следуя ему, набрать вес. Поскольку каждый прием пищи вызывает выделение гормона инсулин. Но он не только способствует усвоению глюкозы, но и поддерживает чувство голода.
Хотя многие считают диету полезной, но при этом не должно быть существенных ограничений в еде. Необходимо сбалансированное и полноценное питание.
Утренние пробежки помогают бороться с гиподинамией. Но при этом важно место, где они происходят. А в организме в достаточной мере должны присутствовать витамины и другие необходимые ему вещества. Да и само время таких пробежек лучше согласовать со специалистом.