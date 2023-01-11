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Россия возвращается к операциям с валютой в рамках валютного правила

Сегодня, 19:01
С 13 января Россия возвращается к проведению валютных операций на внутреннем рынке в рамках валютного правила.

Как пишет Infox, сделки будут проходить на Московской валютной бирже, основным инструментом операций станет пара «юань – рубль». Центробанк планирует продавать и покупать валюту в течение каждого торгового дня – с целью поддержания валютного курса рубля.

В ЦБ подтвердили, что подходы к проведению кредитно-денежной политики останутся прежними. Впрочем, многие эксперты негативно оценивают эту новость, считая, что средства на покрытие недостающих доходов от продажи нефти и газа в Центробанке будут брать из Фонда национального благосостояния, что может способствовать просадке доходов РФ. Многие экономисты выражают мнение, что эти деньги лучше было бы направить на создание новых инфраструктурных проектов в стране.

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