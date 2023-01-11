Россия возвращается к операциям с валютой в рамках валютного правила

В ЦБ подтвердили, что подходы к проведению кредитно-денежной политики останутся прежними. Впрочем, многие эксперты негативно оценивают эту новость, считая, что средства на покрытие недостающих доходов от продажи нефти и газа в Центробанке будут брать из Фонда национального благосостояния, что может способствовать просадке доходов РФ. Многие экономисты выражают мнение, что эти деньги лучше было бы направить на создание новых инфраструктурных проектов в стране.