Россия возвращается к операциям с валютой в рамках валютного правила

Как пишет Infox, сделки будут проходить на Московской валютной бирже, основным инструментом операций станет пара «юань – рубль». Центробанк планирует продавать и покупать валюту в течение каждого торгового дня – с целью поддержания валютного курса рубля.
В ЦБ подтвердили, что подходы к проведению кредитно-денежной политики останутся прежними. Впрочем, многие эксперты негативно оценивают эту новость, считая, что средства на покрытие недостающих доходов от продажи нефти и газа в Центробанке будут брать из Фонда национального благосостояния, что может способствовать просадке доходов РФ. Многие экономисты выражают мнение, что эти деньги лучше было бы направить на создание новых инфраструктурных проектов в стране.