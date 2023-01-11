Происшествие в Сибири. Крупная авария застала жителей в жуткий мороз

В центре города Новокузнецка на проспекте Курако произошла крупная коммунальная авария. В своих соцсетях об этом сообщил глава Центрального района Новокузнецка Денис Елькин.
«Уважаемые жители! Сегодня обнаружено повреждение магистральной теплотрассы на подающем трубопроводе диаметром 500 мм на инженерных сетях (проспект Курако, 16). На все управляющие компании в квартале 6а, 7а, 56 (на карте отмечены многоквартирные дома) отправлены телефонограммы о необходимости перехода на систему подачи ресурса (отопление и горячее водоснабжение) из обратного трубопровода», — сообщил глава.
Аварийно-спасательные работы ведутся на месте. Информация активно обновляется в созданном оперативном штабе для взаимодействия с управляющими компаниями и ресурсоснабжающей организацией, сообщает портал «Сибдепо».
Также идет контроль ситуации местными властями. На пониженных параметрах ведется подача тепла и горячей воды для жителей без ограничений.