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Потепление дает зеленый свет. В Казахстане открыли трассу в сторону Омской области

Сегодня, 08:34
Фото: МЧС России

В Казахстане открыли дороги в сторону Омской области

Ранее из-за морозов трасса была перекрыта.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области объявили о снятии ограничений со стороны Казахстана на передвижение по международным трассам. Из-за потепления дорога в сторону Омской области снова открыта. 

Речь идет об участке автодороги республиканского значения сообщением «Ленинский – Иртышск - Русская Поляна».

Ранее Город55 сообщал, что трассу перекрыли 10 января в 23:00 до 06:00 11 января. Это не первый случай, когда омичам запрещают ездить в соседнее государство из-за погоды. Также спасатели напоминают, что при планировании дальних поездок нужно брать с собой теплую одежду, термосы и портативные зарядные устройства.

Стоп машина! В Казахстане закрыли дороги в сторону Омской области
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#Ольга Акамова#Общество#Новости#Омская область#Трасса#Казахстан#Перекрытие#Открыты дороги
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