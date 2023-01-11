Потепление дает зеленый свет. В Казахстане открыли трассу в сторону Омской области

Ранее Город55 сообщал, что трассу перекрыли 10 января в 23:00 до 06:00 11 января. Это не первый случай, когда омичам запрещают ездить в соседнее государство из-за погоды. Также спасатели напоминают, что при планировании дальних поездок нужно брать с собой теплую одежду, термосы и портативные зарядные устройства.