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Опасения были не напрасными. В Омске квитанции энергосбыта оказались некорректными

Сегодня, 07:09
Фото: Город55

В Омске проверят законность квитанций «Омской энергосбытовой компании» со страховкой

«Обязательное» страхование жилья для омичей энергосбытовая компания включила в квитанции.

Прокуратура Омской области проверила информацию о том, что ООО «Омская энергосбытовая компания» добавит в квитанции услуги добровольного страхования жилья.

Согласно статье 21 Жилищного кодекса РФ, такая страховка является добровольной и не должна оплачиваться вместе с коммунальными услугами. Законность действий компании и навязывания услуг потребителям пройдут проверки. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Также на эту проблему в своих соцсетях отреагировала Мария Заздравных, которая является исполнительным директором регионального центра «ЖКХ контроль».

Вы уже заплатили лишние деньги за выставленные на аварийные, ветхие и старые дома полисы-оферты! У вас ещё много лишних денег? Может лучше их пустить на что-то полезное, а не на ввод в заблуждение потребителей?! —пишет Мария Заздравных.
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#Ксения Карагодина#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Тепло#Коммунальные услуги
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