Опасения были не напрасными. В Омске квитанции энергосбыта оказались некорректными

Согласно статье 21 Жилищного кодекса РФ, такая страховка является добровольной и не должна оплачиваться вместе с коммунальными услугами. Законность действий компании и навязывания услуг потребителям пройдут проверки. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.