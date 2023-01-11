Опасения были не напрасными. В Омске квитанции энергосбыта оказались некорректными

Прокуратура Омской области проверила информацию о том, что ООО «Омская энергосбытовая компания» добавит в квитанции услуги добровольного страхования жилья.
Согласно статье 21 Жилищного кодекса РФ, такая страховка является добровольной и не должна оплачиваться вместе с коммунальными услугами. Законность действий компании и навязывания услуг потребителям пройдут проверки. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Также на эту проблему в своих соцсетях отреагировала Мария Заздравных, которая является исполнительным директором регионального центра «ЖКХ контроль».
Вы уже заплатили лишние деньги за выставленные на аварийные, ветхие и старые дома полисы-оферты! У вас ещё много лишних денег? Может лучше их пустить на что-то полезное, а не на ввод в заблуждение потребителей?! —пишет Мария Заздравных.