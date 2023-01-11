Омский «Авангард» не смог прервать победную серию «Ак Барса»

Проигрышем закончился второй домашний матч омского «Авангарда» в новом 2023 году. На льду G-Drive Арены «ястребы» в упорной борьбе уступили казанскому «Ак Барсу» — 1:2.
Счет в матче уже на 41 секунде первого периода открыли гости, — с передачи Александра Радулова и Вячеслава Войнова ворота Андрея Мишурова поразил Дмитрий Воронков.
Однако уже через три с небольшим минуты «ястребы» сумели восстановить равенство. Началось все с того, что за блокировку соперника в штрафной бокс отправился Александр Радулов, а затем Сергей Толчинский и Иван Телегин вывели на бросок Арсения Грицюка, который не подвел. На реализацию большинства омичам понадобилось всего 4 секунды.
Больше голов в стартовом отрезке игры зрители G-Drive Арены не увидели, хотя моментов было предостаточно. По итогам же первого периода «Ак Барс» с лихвой перекидал «Авангард», — 23 против 5.
Вторая двадцатиминутка прошла в вязкой, острой, местами опасной, борьбе, но шайба так и не побывала в воротах. На перерыв после 40 минут игры команды уходил и при счете 1:1.
А вот на 8-й минуте третьего периода удача улыбнулась гостям, — Илья Сафонов вывел казанцев вперед. За оставшееся время «ястребы» всеми силами пытались спасти положение, но тщетно, – ни атаки, ни замена вратаря на шестого полевого, ни тайм-аут за 30 секунд до финальной сирены, не спасли команду от поражения.
Таким образом «Ак Барс» выигрывает 5-й матч подряд, а «Авангард» 16 января ждет в гости «Нефтехимик».