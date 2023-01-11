Омский «Авангард» не смог прервать победную серию «Ак Барса»

Однако уже через три с небольшим минуты «ястребы» сумели восстановить равенство. Началось все с того, что за блокировку соперника в штрафной бокс отправился Александр Радулов, а затем Сергей Толчинский и Иван Телегин вывели на бросок Арсения Грицюка, который не подвел. На реализацию большинства омичам понадобилось всего 4 секунды.