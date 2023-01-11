Омск оказался вторым по площади квартир в новостройках

Эксперты отмечают положительную динамику: в Омске средняя площадь проданных квартир выросла за год на 7,8%. В Самаре этот рост составил только 3,4%, а в Красноярске — 9%. А вот самые маленькие квартиры покупают в Санкт-Петербурге: их средний размер всего 34%. Это связано с массовой покупкой жилья иногородними «в инвестиционных целях».