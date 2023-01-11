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Омск оказался вторым по площади квартир в новостройках

Сегодня, 06:00
Фото: Антон Засимов / 1MI
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В федеральном рейтинге наш город уступил только Красноярску.

Аналитики из федеральной компании «Этажи» проанализировали данные о продажах квартир в российских новостройках в 2022 году. По итогам был сформирован рейтинг городов, ключевой показатель в котором — площадь квартир. Омск занял в этом рейтинге почетное второе место, уступив только Красноярску.

Согласно данным, опубликованным в «Известиях», средняя площадь проданной квартиры в омских новостройках составила в прошлом году 45,9 кв. м. В Красноярске этот показатель — 48,9, в Москве и Самаре, занявших третье место — 44,1, в Краснодаре — 43,6. Новосибирск занял пятое место с 43,1 кв. м.

Эксперты отмечают положительную динамику: в Омске средняя площадь проданных квартир выросла за год на 7,8%. В Самаре этот рост составил только 3,4%, а в Красноярске — 9%. А вот самые маленькие квартиры покупают в Санкт-Петербурге: их средний размер всего 34%. Это связано с массовой покупкой жилья иногородними «в инвестиционных целях».

Кстати, в начале этой недели стало известно, что прошел экспертизу первый дом «Квартала Драверта» на омском Левобережье.

 

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#Николай Эйхвальд#Недвижимость#Рейтинги#Новости#Общество#Экономика
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