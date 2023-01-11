Ниже нормы. Омские следователи прошлись по домам, где жаловались на холод в квартирах

В пресс-службе СУ СКР по Омской области сообщили о начале доследственной проверки после жалоб омичей на холод в квартирах в Чкаловском поселке. Ранее Город55 сообщал, что омичи по время 30-градусного мороза обнаружили холодные батареи, но в ресурсоснабжающих организациях заявили, что никаких аварий не было.