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Ниже нормы. Омские следователи прошлись по домам, где жаловались на холод в квартирах

Сегодня, 06:25
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске следователи начали проверку после жалоб на холод в квартирах

После шумихи в соцсетях и СМИ началась доследственная проверка.

В пресс-службе СУ СКР по Омской области сообщили о начале доследственной проверки после жалоб омичей на холод в квартирах в Чкаловском поселке. Ранее Город55 сообщал, что омичи по время 30-градусного мороза обнаружили холодные батареи, но в ресурсоснабжающих организациях заявили, что никаких аварий не было.

Тем не менее, следователи пришли в квартиры жителей Кордного поселка с термометрами и обнаружили, что температура сильно ниже норматива, отопление работает ненадлежащим образом. Следователи опрашивают жильцов и проводят измерения.

Визит в дома Кордного поселка прошел в рамках доследственной проверки по ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение, отметили следователи.

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#Ольга Акамова#Город#Новости#Омск#Омская область#Холод#Похолодание#Квартиры#Следователи#Следственный комитет#Проверка
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