Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Муж и жена — одна сатана. В Омске приговорили к срокам двоих служителей закона

Сегодня, 10:50
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске прошел суд над бывшим сотрудником ГИБДД и его супругой — судебным приставом

Муж и жена получили сроки по уголовному делу о мошенничестве. Сотрудников ведомств осудили за «семейный подряд».

По данным прокуратуры Омской области, Кировский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника ГИБДД и его супруги. Муж и жена обвинялись в мошенничестве по ч. ч. 3-4 ст. 159 УК РФ «хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном, а также в особо крупном размере». 
Суд установил, что бывший сотрудник ГИБДД с 2018 по 2019 год обещал своим знакомым, что приобретет через супругу арестованные автомобили и недвижимость, якобы, выставленные на продажу по заниженной стоимости. Она работала в службе судебных приставов. По такой «схеме» супруги выманили деньги у 13 потерпевших на общую сумму в 18,6 млн рублей. 

Вину мужчина частично признал, бывшая сотрудница ФССП же свою причастность к мошенничеству не признала. В ходе следствия и разбирательств супруги возместили потерпевшим 2,6 млн рублей. Ранее мы писали, что у них, к тому же, арестовали имущество на 4 млн рублей.

Бывшего сотрудника ГИБДД осудили на лишение свободы в исправительной колонии общего режима сроком в 5 лет. Его жене назначили наказание  в таком же типе исправительных учреждений, но сроком на 3 года и 6 месяцев. Суд удовлетворил требования потерпевших о взыскании невозмещенного ущерба. Приговор пока не вступил в силу.

Экс-сотрудник ГИБДД и его жена-пристав обманули омичей на 20 млн рублей
Узнать подробнее
#Дарья Зыкова#Омск#Приговор#Суд#Уголовное дело#ГИБДД#ФССП#Супруги#Мошенничество
Подпишитесь
Младенец из видео омской стримерши «Кипишной» попал на операционный стол
Сегодня, 11:23
Глупость или расчет? Омичка-стримерша вызвала бурное обсуждение в сети Интернет
Сегодня, 09:13
Приговор экс-начальнику омской полиции Быкову готовятся огласить до конца января
Сегодня, 11:48
Три дома в самом центре Омска оказались без тепла в разгар морозов
Сегодня, 09:06
Опасения были не напрасными. В Омске квитанции энергосбыта оказались некорректными
Сегодня, 07:09