Муж и жена — одна сатана. В Омске приговорили к срокам двоих служителей закона

По данным прокуратуры Омской области, Кировский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника ГИБДД и его супруги. Муж и жена обвинялись в мошенничестве по ч. ч. 3-4 ст. 159 УК РФ «хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном, а также в особо крупном размере».

Суд установил, что бывший сотрудник ГИБДД с 2018 по 2019 год обещал своим знакомым, что приобретет через супругу арестованные автомобили и недвижимость, якобы, выставленные на продажу по заниженной стоимости. Она работала в службе судебных приставов. По такой «схеме» супруги выманили деньги у 13 потерпевших на общую сумму в 18,6 млн рублей.



Вину мужчина частично признал, бывшая сотрудница ФССП же свою причастность к мошенничеству не признала. В ходе следствия и разбирательств супруги возместили потерпевшим 2,6 млн рублей. Ранее мы писали, что у них, к тому же, арестовали имущество на 4 млн рублей.