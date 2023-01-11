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Многодетная мать получила в наследство квартиру с долгом более 200 тысяч

Сегодня, 08:53
Многодетная женщина получила в наследство квартиру в МЦК «Ростокино». Вместе с жильем ей перешел долг в размере 210 000 рублей, оплатить который она не может.

Квартира перешла к женщине после смерти матери. Наследница не знала, что долг за коммунальные услуги накопился уже более двухсот тысяч рублей. Она оплачивала его частями, передает Общественная служба новостей.

У женщины уже был один ребенок, потом она забеременела двойней. Одному из новорожденных понадобилась помощь, так как ребенок родился с патологиями. Для оплаты лечения нужны средства, поэтому долг многодетная мать оплачивать не в состоянии.

В ЖКХ не пошли навстречу и не предоставили рассрочку для оплаты. Большая часть доходов семьи уходит на оплату долга.

По словам юриста Александра Карабанова, ЖКХ не обязано предоставлять собственникам в таких случаях рассрочку. Правовед предложил обратиться женщине в профильный комитет Госдумы и попросить депутатов направить письмо в компанию ЖКХ, чтобы организация в порядке исключения подписала график индивидуального погашения задолженности.

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