Многодетная мать получила в наследство квартиру с долгом более 200 тысяч

Квартира перешла к женщине после смерти матери. Наследница не знала, что долг за коммунальные услуги накопился уже более двухсот тысяч рублей. Она оплачивала его частями, передает Общественная служба новостей.
У женщины уже был один ребенок, потом она забеременела двойней. Одному из новорожденных понадобилась помощь, так как ребенок родился с патологиями. Для оплаты лечения нужны средства, поэтому долг многодетная мать оплачивать не в состоянии.
В ЖКХ не пошли навстречу и не предоставили рассрочку для оплаты. Большая часть доходов семьи уходит на оплату долга.
По словам юриста Александра Карабанова, ЖКХ не обязано предоставлять собственникам в таких случаях рассрочку. Правовед предложил обратиться женщине в профильный комитет Госдумы и попросить депутатов направить письмо в компанию ЖКХ, чтобы организация в порядке исключения подписала график индивидуального погашения задолженности.