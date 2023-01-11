«Кина не будет». Многодетная стримерша из Омска обратилась к недоброжелателям

В паблике «Стримы с Кипишной» появилась многозначительная запись от лица Анастасии К., где говорилось об итогах судебно-медицинской экспертизы, которую назначили после жалоб омичей в соцсетях.
«Расходимся кина не будет, получили суд. мед.экспертизу. Не у одного ребенка даже синечка нет........... (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим.ред)», — говорится в паблике омички. Скриншот публикации есть в распоряжении редакции.
В той же записи омичка обратилась к некой женщине по фамилии Хабарова и высказала негодование в ее адрес.
Ранее сообщалось, что многодетная омичка, которая зарабатывает на стримах в соцсетях, стала фигурантом уголовного дела из-за неисполнения родительских обязанностей. К проверке семьи женщины подключились прокуроры и следователи. При этом женщина уверена, что у нее не заберут детей и никак не накажут, потому что она не бьет детей.