Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

«Кина не будет». Многодетная стримерша из Омска обратилась к недоброжелателям

Сегодня, 05:43
Фото: 1MI
иллюстрация

Многодетная стримерша из Омска рассказала об экспертизе с детьми

Женщина все еще уверена, что если у детей нет телесных повреждений, то никакое наказание ей не грозит.

В паблике «Стримы с Кипишной» появилась многозначительная запись от лица Анастасии К., где говорилось об итогах судебно-медицинской экспертизы, которую назначили после жалоб омичей в соцсетях.

«Расходимся кина не будет, получили суд. мед.экспертизу. Не у одного ребенка даже синечка нет........... (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим.ред)», — говорится в паблике омички. Скриншот публикации есть в распоряжении редакции.

В той же записи омичка обратилась к некой женщине по фамилии Хабарова и высказала негодование в ее адрес.

Ранее сообщалось, что многодетная омичка, которая зарабатывает на стримах в соцсетях, стала фигурантом уголовного дела из-за неисполнения родительских обязанностей. К проверке семьи женщины подключились прокуроры и следователи. При этом женщина уверена, что у нее не заберут детей и никак не накажут, потому что она не бьет детей.

Попавшая под уголовное дело омская стримерша зарабатывает в день до 40 тысяч рублей
Узнать подробнее
#Ольга Акамова#Общество#Новости#Омская область#Стримерша#Соцсети#Наказание#Опека#Уголовное дело
Подпишитесь
В поселке на юге Омской области полностью восстановили газоснабжение
Сегодня, 04:53
В омских вузах снова начали сверять данные военнообязанных студентов
Вчера, 06:56
Попавшая под уголовное дело омская стримерша зарабатывает в день до 40 тысяч рублей
Вчера, 07:56
Бывший директор омской ТЭЦ ушел из жизни
Сегодня, 04:27
Стоп машина! В Казахстане закрыли дороги в сторону Омской области
Сегодня, 02:42