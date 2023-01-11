«Кина не будет». Многодетная стримерша из Омска обратилась к недоброжелателям

Ранее сообщалось, что многодетная омичка, которая зарабатывает на стримах в соцсетях, стала фигурантом уголовного дела из-за неисполнения родительских обязанностей. К проверке семьи женщины подключились прокуроры и следователи. При этом женщина уверена, что у нее не заберут детей и никак не накажут, потому что она не бьет детей.