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Холод подогревает продажи. В Омске стал расти спрос на отопительное оборудование

Сегодня, 06:06
Фото: Город55

Из-за морозов омичи стали покупать больше обогревателей

Из-за похолодания продажи отопительного оборудования выросли в два раза.

Аномальные морозы привели омичей к новым покупкам. С 7 января началось сильное похолодание и уже к 9 января продажи теплооборудования увеличились на 43%, об этом сообщает онлайн-гипермаркет товаров для дома, дачи, строительства и ремонта «ВсеИнструменты.ру».

Если сравнивать с январем 2022 года, когда не было такой холодной погоды, популярность тепловых пушек увеличилась на 102%, конвекторов — на 86%, отопительных приборов — на 83%, обогревателей — на 77%.

По сравнению с прошлым годом, отопительные приборы в этом году чаще всего приобретали жители Новосибирска (400%), Нижнего Новгорода (211%), Волгограда (114%), Москвы (111%), Перми (104%), Екатеринбурга (104%), Омска (100%), Самары (63%), а также Санкт-Петербурга (40%) и Воронежа (18%).

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#Ксения Карагодина#Общество#Продажи#Новости#Омск#Омская область#Ухудшение погоды#Покупки
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