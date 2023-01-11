Холод подогревает продажи. В Омске стал расти спрос на отопительное оборудование

Аномальные морозы привели омичей к новым покупкам. С 7 января началось сильное похолодание и уже к 9 января продажи теплооборудования увеличились на 43%, об этом сообщает онлайн-гипермаркет товаров для дома, дачи, строительства и ремонта «ВсеИнструменты.ру».
Если сравнивать с январем 2022 года, когда не было такой холодной погоды, популярность тепловых пушек увеличилась на 102%, конвекторов — на 86%, отопительных приборов — на 83%, обогревателей — на 77%.
По сравнению с прошлым годом, отопительные приборы в этом году чаще всего приобретали жители Новосибирска (400%), Нижнего Новгорода (211%), Волгограда (114%), Москвы (111%), Перми (104%), Екатеринбурга (104%), Омска (100%), Самары (63%), а также Санкт-Петербурга (40%) и Воронежа (18%).