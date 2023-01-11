Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановлено

Ведомство сообщило, что на мосту через Керченский пролив возобновлено движение легкового автотранспорта и автобусов, которое было приостановлено ранее с целью проведения ремонтно-восстановительных работ.
Ранее в российском Минтранспорта сообщали о полном закрытии на ремонт автодорожной части Крымского моста 10 января. Об этом сообщает Russian.rt.com.
Росавтодором также была опубликована информация, согласно которой в январе будут установлены первые два пролета левой стороны автомобильной части моста, по которой осуществляется движение со стороны полуострова.
По заявлению Юрия Гоцанюка, председателя правительства Крыма, сделанному в декабре минувшего года, движение грузового транспорта по Крымскому мосту могут возобновить весной этого года.