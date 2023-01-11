Бывший директор омской ТЭЦ ушел из жизни

Руководитель управляющей компании «КалининградЭнергоИнвест» Злобин Юрий Николаевич, после продолжительной болезни ушел из жизни 9 января 2023 года, об этом сообщили родственники Юрия Злобина в соцсетях.
Юрий Николаевич являлся заслуженным работником МинтопЭнерго Российской Федерации, со стажем работы в практической энергетике на руководящих должностях более 35 лет. Занимал должность директора электростанции в Омской энергосистеме.
В Калининградской области в 2006-2010 гг. возглавлял департамент топливно-энергетического комплекса и недропользования. Разработчик основных положений Генеральной схемы развития энергосистемы Калининградской области на 2008-2012 гг. с перспективой до 2022 года.