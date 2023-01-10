Жители Тюменской области, Югры и Ямала стали экономить на покупках

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на данные Тюменьстата, особенно это было заметно по Тюменской области, где розничная торговля вместе с ХМАО и ЯНАО выручила за 11 месяцев минувшего года 1,047 триллиона рублей. Это на 4,5 процента меньше, чем за это же время годом ранее, если рассчитывать объемы в сопоставимых ценах.