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Жители Тюменской области, Югры и Ямала стали экономить на покупках

Сегодня, 10:11
Траты жителей Тюменской области, Югры и Ямала на покупки в прошлом году были меньше, чем годом ранее.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на данные Тюменьстата, особенно это было заметно по Тюменской области, где розничная торговля вместе с ХМАО и ЯНАО выручила за 11 месяцев минувшего года 1,047 триллиона рублей. Это на 4,5 процента меньше, чем за это же время годом ранее, если рассчитывать объемы в сопоставимых ценах.

Наибольшая экономия на покупках наблюдалась в Тюменской области, где за это время объемы розницы достигли 433 миллиардов рублей. Здесь снижение за 11 месяцев составило 5,4 процента.

В Югре было сделано покупок на 457 миллиардов рублей. Это на 4,8 процентов меньше, чем за это же время в 2021 году.

Зато на Ямале ситуация почти не изменилась. Там объемы розницы снизились менее, чем на процент. Но и покупок было сделано всего примерно на 157 миллиардов рублей.

Во всех трех регионах больше всего денег их жители тратили на непродовольственные товары.

 

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