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За сутки в Омской области двое человек погибли от переохлаждения

Сегодня, 11:40
Фото: 1MI
иллюстрация
Суровый мороз отнял в Омской области две жизни за минувшие сутки. Жертвы холода злоупотребляли алкоголем.

Пресс-служба УМВД Омской области сообщила о двух несчастных случаях, произошедших из-за холодов. В Омском районе, в селе Пушкино, замерз во дворе собственного дома одинокий 56-летний мужчина, злоупотреблявший спиртным. Также в Любинском районе нашли тело 50-летней жительницы села Увалово-Ядрино. Женщина тоже погибла от переохлаждения и употребляла алкоголь, как предварительно установили сотрудники полиции.

Омская полиция напоминает, что опьянение вызывает на самом деле большую теплопотерю при иллюзии тепла. Алкоголь мешает заметить первые признаки обморожения. В ближайшие сутки в Омской области сохранятся морозы, и жителям стоит быть осторожнее при желании прогуляться. Помимо выпивших людей в зоне риска находятся дети, у которых терморегуляция еще не вполне развита, и пожилые люди, у которых организм тоже может не справляться с нагрузками. Полиция просит омичей быть внимательными друг к другу и не проходить мимо, если на улице лежит человек. 

В Омской области ввели режим повышенной готовности из-за аномальных морозов
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#Дарья Зыкова#Омск#Происшествия#Полиция#Новости#Омская область#Ухудшение погоды#Мороз#Смерть#Обморожение#Переохлаждение
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