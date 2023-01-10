За сутки в Омской области двое человек погибли от переохлаждения

Пресс-служба УМВД Омской области сообщила о двух несчастных случаях, произошедших из-за холодов. В Омском районе, в селе Пушкино, замерз во дворе собственного дома одинокий 56-летний мужчина, злоупотреблявший спиртным. Также в Любинском районе нашли тело 50-летней жительницы села Увалово-Ядрино. Женщина тоже погибла от переохлаждения и употребляла алкоголь, как предварительно установили сотрудники полиции.
Омская полиция напоминает, что опьянение вызывает на самом деле большую теплопотерю при иллюзии тепла. Алкоголь мешает заметить первые признаки обморожения. В ближайшие сутки в Омской области сохранятся морозы, и жителям стоит быть осторожнее при желании прогуляться. Помимо выпивших людей в зоне риска находятся дети, у которых терморегуляция еще не вполне развита, и пожилые люди, у которых организм тоже может не справляться с нагрузками. Полиция просит омичей быть внимательными друг к другу и не проходить мимо, если на улице лежит человек.