За сутки в Омской области двое человек погибли от переохлаждения

Омская полиция напоминает, что опьянение вызывает на самом деле большую теплопотерю при иллюзии тепла. Алкоголь мешает заметить первые признаки обморожения. В ближайшие сутки в Омской области сохранятся морозы, и жителям стоит быть осторожнее при желании прогуляться. Помимо выпивших людей в зоне риска находятся дети, у которых терморегуляция еще не вполне развита, и пожилые люди, у которых организм тоже может не справляться с нагрузками. Полиция просит омичей быть внимательными друг к другу и не проходить мимо, если на улице лежит человек.