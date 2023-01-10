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Внутригородской туризм. В Омске разрешили построить турбазу около парка Победы

Сегодня, 12:31
Фото: 1MI
иллюстрация

На Левобережье Омска разрешили строительство турбазы

В Омске разрешили построить еще одну турбазу на Левом берегу. Рассказываем подробности.

Эксперты департамента архитектуры и градостроительства выдали разрешение на строительство базы, документы подписали еще в декабре. Базу предполагается построить на улице Суворова. Об этом сообщили на сайте администрации. 

Территория базы расположится между парком Победы и территорией санатория «Cronwell Park Ника». Площадь земельного участка под строительство составляет 6 тыс. кв. м. и является частной собственностью. Застройщиком является Вячеслав Сяськов. Этот же человек также является учредителем компаний «АМ Туристик» и «Энергосервис 2000». 

Ранее сообщалось о вырубке деревьев в парке Победы для строительства развязки.

В омском Парке Победы начали вырубать деревья для новой развязки
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#Алёна Мартынова#Омск#Общество#Город#Строительство#Новости#Омская область#Вячеслав Сяськов#Внутренний туризм
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