Внутригородской туризм. В Омске разрешили построить турбазу около парка Победы

Территория базы расположится между парком Победы и территорией санатория «Cronwell Park Ника». Площадь земельного участка под строительство составляет 6 тыс. кв. м. и является частной собственностью. Застройщиком является Вячеслав Сяськов. Этот же человек также является учредителем компаний «АМ Туристик» и «Энергосервис 2000».