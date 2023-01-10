Внутригородской туризм. В Омске разрешили построить турбазу около парка Победы

Эксперты департамента архитектуры и градостроительства выдали разрешение на строительство базы, документы подписали еще в декабре. Базу предполагается построить на улице Суворова. Об этом сообщили на сайте администрации.
Территория базы расположится между парком Победы и территорией санатория «Cronwell Park Ника». Площадь земельного участка под строительство составляет 6 тыс. кв. м. и является частной собственностью. Застройщиком является Вячеслав Сяськов. Этот же человек также является учредителем компаний «АМ Туристик» и «Энергосервис 2000».
Ранее сообщалось о вырубке деревьев в парке Победы для строительства развязки.