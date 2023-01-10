Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Вас снимает скрытая камера. В Омске ищут хулигана, разгромившего теплые остановки

Сегодня, 12:46
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске разыскивается хулиган, разгромивший теплые остановки

9 января хулиган, личность которого устанавливается полицией, испортил несколько теплых остановок общественного транспорта. Сейчас парень находится в розыске.

Сотрудники омской полиции устанавливают личность молодого человека, испортившего теплые остановки общественного транспорта в центре. Утром 9 января неизвестный гражданин повредил двери теплых остановок «Главпочтамт» и «Госпиталь».

Сейчас полицейские устанавливают личность парня, попавшего на записи камер видеонаблюдения, точная сумма ущерба пока неизвестна.

В сообществе омской полиции ВКонтакте опубликовали видео с хулиганом.

Каждый, у кого есть какая-либо информация о нарушителе, могут позвонить по телефону 102. Полиция гарантирует конфиденциальность.

#Алёна Мартынова#Омск#Общество#Город#Происшествия#Полиция#Новости#Розыск#Розыск по делу#Вандализм#Видео
Подпишитесь
Срочно. В Омской области жители поселка остались без газа
Сегодня, 13:48
В омских вузах снова начали сверять данные военнообязанных студентов
Сегодня, 06:56
Топ арбитража. «Стройтраст» Акопяна, спор из-за соли для УДХБ и клоны «Стройбетона»
Сегодня, 05:20
Попавшая под уголовное дело омская стримерша зарабатывает в день до 40 тысяч рублей
Сегодня, 07:56
Омичи пожаловались на отсутствие обогрева в транспорте
Сегодня, 09:32
В Омске распродают остатки некогда могучего завода им. Козицкого за 190 млн рублей
Сегодня, 11:00