Вас снимает скрытая камера. В Омске ищут хулигана, разгромившего теплые остановки

Сотрудники омской полиции устанавливают личность молодого человека, испортившего теплые остановки общественного транспорта в центре. Утром 9 января неизвестный гражданин повредил двери теплых остановок «Главпочтамт» и «Госпиталь».
Сейчас полицейские устанавливают личность парня, попавшего на записи камер видеонаблюдения, точная сумма ущерба пока неизвестна.
В сообществе омской полиции ВКонтакте опубликовали видео с хулиганом.
Каждый, у кого есть какая-либо информация о нарушителе, могут позвонить по телефону 102. Полиция гарантирует конфиденциальность.