В Великобритании сообщили о неудачном запуске космического аппарата

Проводившая запуск компания Virgin Orbit сообщила, что ракете-носителю помешала достигнуть орбиты некая «аномалия», пишет Pravda.Ru
Согласно плану полета, стартовавшая с самолета-носителя Cosmic Girl ракета должна была вывести на околоземную орбиту девять спутников. Однако в работе второй ступени возникли проблемы, в результате чего все космические аппараты упали в Атлантический океан.
Сам же самолет-носитель благополучно возвратился на аэродром, где многочисленные зрители собрались, чтобы лично увидеть историческое для страны событие — момент запуска космического аппарата.