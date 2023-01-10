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В Великобритании сообщили о неудачном запуске космического аппарата

Сегодня, 13:21
Фото: pxhere.com
Первый в истории Британии запуск ракеты-носителя LauncherOne потерпел фиаско: корабль не сумел вывести на орбиту спутники в штатном режиме.

Проводившая запуск компания Virgin Orbit сообщила, что ракете-носителю помешала достигнуть орбиты некая «аномалия», пишет Pravda.Ru

Согласно плану полета, стартовавшая с самолета-носителя Cosmic Girl ракета должна была вывести на околоземную орбиту девять спутников. Однако в работе второй ступени возникли проблемы, в результате чего все космические аппараты упали в Атлантический океан.

Сам же самолет-носитель благополучно возвратился на аэродром, где многочисленные зрители собрались, чтобы лично увидеть историческое для страны событие — момент запуска космического аппарата.

#В мире#Алина Ибрагимова
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