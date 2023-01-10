В Роспотребнадзоре заявили о сложной эпидситуации в Омской области

Региональный Роспотребнадзор уточняет, что в период с 26 декабря по 1 января в регионе ОРВИ и гриппом заразились 95,5 тысяч омичей. Новогодние праздники и школьные каникулы повлияли на снижение уровня заболеваемости, за первую неделю нового года омичи реже обращались к врачам с признаками ОРВИ.