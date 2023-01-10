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В Роспотребнадзоре заявили о сложной эпидситуации в Омской области

Сегодня, 01:55
Фото: Город55
Несмотря на снижение заболеваемости, эпидемиологическая ситуация остается тяжелой.

Региональный Роспотребнадзор уточняет, что в период с 26 декабря  по 1 января в регионе ОРВИ и гриппом заразились 95,5 тысяч омичей. Новогодние праздники и школьные каникулы повлияли на снижение уровня заболеваемости, за первую неделю нового года омичи реже обращались к врачам с признаками ОРВИ.

Вирусы группы А и В выделяются в 40% случаев у инфицированных. Омичи зачастую болеют свиным гриппом.

Коронавирусов за первую неделю нового года заразились 156 жителей региона.

Напоминаем, что заболеваемость простудой в Омской области упала на 34% за неделю.

#Ксения Карагодина#Общество#Коронавирус COVID-19#Заболеваемость#Омск#Омская область#Новости#Свиной грипп
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