В Приморске российскую нефть продавали вдвое ниже потока цен ЕС

В начале января стоимость российской нефти снизилась до 38 долларов за баррель, в числе крупных покупателей остались только Китай и Индия, отмечают в Bloomberg. Ссылаясь на данные Argus Media за 6 января, в агентстве утверждают, что нефть марки Urals в порту Приморска стоила 37,8 доллара за баррель. Это почти в два раза ниже введенного потолка цен и ниже стоимости топлива марки Brent: 6 января его продавали за 78,57 доллара.