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В Приморске российскую нефть продавали вдвое ниже потока цен ЕС

Сегодня, 15:02
Фото: 1MI
Стоимость на торгах составляла 37,8 доллара за баррель.

Российскую нефть Urals продают по стоимости в два раза ниже значения, зафиксированного ЕС как потолка цен. Об этом сообщает 360tv.ru со ссылкой на агентство Bloomberg. По мнению представителей агентства, это происходит для создания конкуренции с Ближним Востоком.

В начале января стоимость российской нефти снизилась до 38 долларов за баррель, в числе крупных покупателей остались только Китай и Индия, отмечают в Bloomberg. Ссылаясь на данные Argus Media за 6 января, в агентстве утверждают, что нефть марки Urals в порту Приморска стоила 37,8 доллара за баррель. Это почти в два раза ниже введенного потолка цен и ниже стоимости топлива марки Brent: 6 января его продавали за 78,57 доллара.

Агентство Bloomberg считает, что такой дисконт обусловлен сокращением пула покупателей российской нефти в условиях санкций. За них приходится конкурировать с поставщиками из стран Ближнего Востока и предоставлять скидки, чтобы компенсировать расходы на перевозку.

В то же время российскую нефть марки ESPO продавали по стоимости выше установленного предела. Эта нефть добывается в Восточной Сибири, так что поставщикам проще найти танкеры для поставок поблизости.

#Экономика
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