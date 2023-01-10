В Омской области жители поселка остались без газа

Источники Города55 сообщили, что в Омской области поселок Черлак остался полностью без газа. «Отрубился» газ в том числе, на улице главы Черлакского района Виктора Горелова. Пока обстоятельства отключения выяснить не удалось.
По информации ЕДДС района, на газопроводе случилась аварийная ситуация. В ближайшее время газоснабжение жителей Черлака будет восстановлено.
Напомним, что в Омской области губернатором введен режим повышенной готовности из-за аномальных морозов. Многие жители региона отапливаются с помощью газового оборудования. Сегодня жители Черлака рискуют спать в холоде.