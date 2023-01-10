Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

В Омской области жители поселка остались без газа

Сегодня, 13:48
Фото: Город55
иллюстрация
В Омской области поселок на юге региона остался перед морозной ночью без газового отопления. Газа нет даже в доме главы района.

Источники Города55 сообщили, что в Омской области поселок Черлак остался полностью без газа. «Отрубился» газ в том числе, на улице главы Черлакского района Виктора Горелова. Пока обстоятельства отключения выяснить не удалось.

По информации ЕДДС района, на газопроводе случилась аварийная ситуация. В ближайшее время газоснабжение жителей Черлака будет восстановлено.

Напомним, что в Омской области губернатором введен режим повышенной готовности из-за аномальных морозов. Многие жители региона отапливаются с помощью газового оборудования. Сегодня жители Черлака рискуют спать в холоде.

В Омской области ввели режим повышенной готовности из-за аномальных морозов
Узнать подробнее
#Дарья Зыкова#Омск#Происшествия#Новости#Омская область#Черлакский район#Газ#Отопление#Поселок#Мороз#Отключение газа
Подпишитесь
В омских вузах снова начали сверять данные военнообязанных студентов
Сегодня, 06:56
Топ арбитража. «Стройтраст» Акопяна, спор из-за соли для УДХБ и клоны «Стройбетона»
Сегодня, 05:20
Попавшая под уголовное дело омская стримерша зарабатывает в день до 40 тысяч рублей
Сегодня, 07:56
Омичи пожаловались на отсутствие обогрева в транспорте
Сегодня, 09:32
В Омске распродают остатки некогда могучего завода им. Козицкого за 190 млн рублей
Сегодня, 11:00