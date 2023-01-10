В Омской области ввели режим повышенной готовности из-за аномальных морозов

Глава региона Александр Бурков сделал обращение в своем телеграм-канале в связи с затяжными морозами и заявил о повышенной готовности всех служб.
«Сегодня в Омской области наблюдается аномально холодная погода, столбик термометра будет опускаться ниже 30°С в городе, а на севере нашей области до 40°С, поэтому я просил бы соблюдать правила пожарной безопасности, отнеситесь к этому внимательно», — сообщил губернатор.
В том числе, Александр Бурков просит проверить свои печи и нагревательные приборы, воздержаться от длительных поездок, следить за долгим нахождением детей на улице и обязательно тепло одеваться.
«Берегите себя и своих близких, будьте внимательны друг к другу!» — пишет в своем телеграм-канале губернатор.