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В Омской области прошли соревнования по хоккею на «Празднике Севера-2023»

Сегодня, 03:26
Фото: Город55
Лидерами турнира являются команды Тарского, Нововаршавского и Омского районов.

В Черлаке и Исилькуле завершились игры 3-го тура отборочных соревнований по хоккею в зачет 53-го областного сельского спортивно-культурного «Праздника Севера – Нижняя Омка-2023». 

В турнире приняли участие 8 сильнейших команд сельского хоккея, которые выступают в 1-й группе, отмечает министерство региональной политики и массовых коммуникаций Омской области. Команды «Сокол» (Нововаршавский), «Колос» (Любинский), «Иртыш» (Черлакский) и «Таврия» (Таврический) сыграли в Черлаке, где отлично себя показали хозяева, обыграв прямых конкурентов – Таврический (11:4) и Любинский (6:5).

В исилькульском ледовом дворце игры проводили «Сибирь» (Омский), «Север» (Знаменский), «Форпост» (Исилькульский) и «Соболь» (Тарский). 2 победы в туре одержали знаменцы – над омичами (8:5) и исилькульцами (6:3).

В турнире запланировано 6 туров, 4-5 февраля в Нововаршавке и Ачаире пройдет последний. По результатам соревнований 5 лучших команд отправятся разыгрывать медали на областной «Праздник Севера». 2-5 марта в Нижней Омке пройдут решающие матчи областной спартакиады по хоккею.

 

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#Ксения Карагодина#Хоккей#Спорт#Новости#Омск#Омская область#Хоккей с шайбой#Турнир
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