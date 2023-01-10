В Омской области прошли соревнования по хоккею на «Празднике Севера-2023»

В турнире приняли участие 8 сильнейших команд сельского хоккея, которые выступают в 1-й группе, отмечает министерство региональной политики и массовых коммуникаций Омской области. Команды «Сокол» (Нововаршавский), «Колос» (Любинский), «Иртыш» (Черлакский) и «Таврия» (Таврический) сыграли в Черлаке, где отлично себя показали хозяева, обыграв прямых конкурентов – Таврический (11:4) и Любинский (6:5).