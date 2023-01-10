В Омске за 25 миллионов рублей отреставрировали фасад Дома купца Липатникова

В первый год работ в здании был проведен капитальный ремонт подвала, в следующем году - капитальный ремонт кровли. В 2022 году провели работы по реставрации фасада здания: отбивка штукатурки с поверхностей, расчистка краски и шпатлевки с поверхностей, гидроизоляция швов и трещин в кирпичных стенах, ремонт лицевой поверхности фасада, оштукатуривание стен, реставрация лепного декора, окрашивание.