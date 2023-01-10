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В Омске за 25 миллионов рублей отреставрировали фасад Дома купца Липатникова

Сегодня, 02:49
Фото: Пресс-служба администрации Омской области
За три года реставрационных работ приведен в порядок фасад здания и восстановлен лепной декор.

Пресс-служба омского минкульта сообщает о завершении реставрационных работ объекта культурного наследия регионального значения «Дома купца Липатникова», расположенного на улице Гагарина.

Здание было построено в 1880-х годы и принадлежало одному из крупных омских купцов Павлу Алексеевичу Липатникову. В Омске более тридцати жилых и доходных домов, магазинов, складов и лабазов построила семья Липатниковых. 

В первый год работ в здании был проведен капитальный ремонт подвала, в следующем году - капитальный ремонт кровли. В 2022 году провели работы по реставрации фасада здания: отбивка штукатурки с поверхностей, расчистка краски и шпатлевки с поверхностей, гидроизоляция швов и трещин в кирпичных стенах, ремонт лицевой поверхности фасада, оштукатуривание стен, реставрация лепного декора, окрашивание.

Напомним, что в 2021 году в столицу на реставрацию отправили несколько старинных икон из фондов Омского краеведческого музея.

#Ксения Карагодина#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область#Культурное наследие#Реставрация
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