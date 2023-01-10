В Омске распродают остатки некогда могучего завода им. Козицкого за 190 млн рублей

Залог для подачи заявки на конкурс составил 10% от начальной стоимости. Итоги подведут 17 мая 2023 года. Покупатель будет обязан не только представить концепцию будущего технопарка в течение 2 месяцев с совершения сделки, но и возвести сам технопарк и его конгрессно-выставочный зал за 5 лет. По площади технопарк должен занимать не менее 10 тыс. кв. м.