В Омске распродают остатки некогда могучего завода им. Козицкого за 190 млн рублей

Компания «РТ-Капитал» организовала аукцион на остатки собственности «Омского научно-исследовательского института приборостроения» им. Козицкого. Распродают 2 земельных участка, 2 бывших корпуса завода, скважину и все остальные коммуникации, включая забор. Минимальную цену установили в 190 млн и 740 тыс. рублей.
Выставили остатки завода единым лотом. Выигравший покупатель, который предложит наибольшую цену и представит проект будущего технопарка, получит один участок площадью 92 кв. м., второй — 8140 кв. м., корпус завода площадью 11 137 кв. м., еще один корпус площадью 3676 кв. м. и 60-метровую скважину.
Залог для подачи заявки на конкурс составил 10% от начальной стоимости. Итоги подведут 17 мая 2023 года. Покупатель будет обязан не только представить концепцию будущего технопарка в течение 2 месяцев с совершения сделки, но и возвести сам технопарк и его конгрессно-выставочный зал за 5 лет. По площади технопарк должен занимать не менее 10 тыс. кв. м.