Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

В Омске распродают остатки некогда могучего завода им. Козицкого за 190 млн рублей

Сегодня, 11:00
Фото: РТ-Капитал
В оставшихся корпусах завода хотят сделать технопарк. Создание концепции парка с привязкой к бывшим корпусам завода собственники поставили обязательным условием.

Компания «РТ-Капитал» организовала аукцион на остатки собственности «Омского научно-исследовательского института приборостроения» им. Козицкого. Распродают 2 земельных участка, 2 бывших корпуса завода, скважину и все остальные коммуникации, включая забор. Минимальную цену установили в 190 млн и 740 тыс. рублей.

Выставили остатки завода единым лотом. Выигравший покупатель, который предложит наибольшую цену и представит проект будущего технопарка, получит один участок площадью 92 кв. м., второй — 8140 кв. м., корпус завода площадью 11 137 кв. м., еще один корпус площадью 3676 кв. м. и 60-метровую скважину.

Залог для подачи заявки на конкурс составил 10% от начальной стоимости. Итоги подведут 17 мая 2023 года. Покупатель будет обязан не только представить концепцию будущего технопарка в течение 2 месяцев с совершения сделки, но и возвести сам технопарк и его конгрессно-выставочный зал за 5 лет. По площади технопарк должен занимать не менее 10 тыс. кв. м.

Фото: РТ-Капитал
Исторический «лофт». В Омске поэтажно выставили на продажу здание-памятник
Узнать подробнее
#Дарья Зыкова#Омск#Город#Экономика#Новости#Завод#Аукцион#Технопарк
Подпишитесь
Топ арбитража. «Стройтраст» Акопяна, спор из-за соли для УДХБ и клоны «Стройбетона»
Сегодня, 05:20
В омских вузах снова начали сверять данные военнообязанных студентов
Сегодня, 06:56
Жители пригорода Омска остались без воды до устранения аварии
Сегодня, 05:34
Дошло до уголовного дела. Многодетная омичка попала под статью после прямых эфиров
Сегодня, 07:14
Омичи пожаловались на отсутствие обогрева в транспорте
Сегодня, 09:32
Попавшая под уголовное дело омская стримерша зарабатывает в день до 40 тысяч рублей
Сегодня, 07:56