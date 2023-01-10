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В Омске неисправная печь погубила 74-летнего пенсионера

Сегодня, 11:56
Фото: Город55
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Частной дом, где жил мужчина, загорелся в 3 часа ночи.

В Омске силовики инициировали проверку из-за ночного пожара на улице 19-й Амурской, где погиб 74-летний пенсионер.

«Сообщение о возгорании частного дома поступило на пульт дежурного в 3 часа ночи 9 января. Во время тушения в одной из комнат было обнаружено бездыханное тело мужчины», — рассказали Городу55 в СКР по Омской области.

Прибывшим на место медикам оставалось лишь констатировать смерть пенсионера, которым оказался хозяин дома.

Тем временем эксперты уже озвучили предварительную причину трагедии — неисправность печного отопления.

Омская полиция и спасатели тем временем просят омичей быть максимально осторожными: во время морозов риск возникновения ЧП многократно возрастает.

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