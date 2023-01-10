В Омске неисправная печь погубила 74-летнего пенсионера

В Омске силовики инициировали проверку из-за ночного пожара на улице 19-й Амурской, где погиб 74-летний пенсионер.
«Сообщение о возгорании частного дома поступило на пульт дежурного в 3 часа ночи 9 января. Во время тушения в одной из комнат было обнаружено бездыханное тело мужчины», — рассказали Городу55 в СКР по Омской области.
Прибывшим на место медикам оставалось лишь констатировать смерть пенсионера, которым оказался хозяин дома.
Тем временем эксперты уже озвучили предварительную причину трагедии — неисправность печного отопления.
Омская полиция и спасатели тем временем просят омичей быть максимально осторожными: во время морозов риск возникновения ЧП многократно возрастает.