В Омске двоих детей зажали в маршрутке. Водитель отказался подождать

Омичка пожаловалась в соцсетях, что ее 9-летний сын и 11-летняя племянница были вынуждены идти пешком с утра по морозу. Им нужно было проехать 2 остановки, с Коммунальной до Энтузиастов, они сели в 385 маршрутку. Старшая девочка успела заблаговременно подойти к выходу и предупредить водителя, а 9-летний мальчик — нет. Ребенка зажали люди. За детей вступилась пассажирка, они вместе просили водителя подождать, но он сказал, что ждать никого не будет. В результате ребятам пришлось ехать до следующей остановки.