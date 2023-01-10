В Омске двоих детей зажали в маршрутке. Водитель отказался подождать

Омичка пожаловалась в соцсетях, что ее 9-летний сын и 11-летняя племянница были вынуждены идти пешком с утра по морозу. Им нужно было проехать 2 остановки, с Коммунальной до Энтузиастов, они сели в 385 маршрутку. Старшая девочка успела заблаговременно подойти к выходу и предупредить водителя, а 9-летний мальчик — нет. Ребенка зажали люди. За детей вступилась пассажирка, они вместе просили водителя подождать, но он сказал, что ждать никого не будет. В результате ребятам пришлось ехать до следующей остановки.
Омичка сообщила, что водитель на маршруте перевозчика Захаровой Г. И. еще и неверно дал сдачу детям. «Поблагодарила» молчаливых пассажиров и предупредила, что будет обращаться в «органы».
«К сожалению дети не запомнили внешности водителя, так как в салоне было темно да и напугались они. Конечно мы, родители, будем привлекать вышестоящие органы. Если дети ездят без родителей — это не повод так и низко поступать», — отреагировала она.
В омской прокуратуре собираются проверить сообщение о ненадлежащем оказании услуг при перевозке общественным транспортном, как сообщает пресс-служба ведомства.
Проверку организовали после появления жалобы в соцсетях. В ходе мероприятий пообещали разобраться, почему водитель не выпустил несовершеннолетних пассажиров. Перевозчика проверят на предмет соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения, в случае выявления нарушений будут решать вопрос о мерах прокурорского реагирования.