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В Омске двоих детей зажали в маршрутке. Водитель отказался подождать

Сегодня, 07:36
Фото: 1MI
иллюстрация

Юные омичи не вышли из транспорта на своей остановке из-за спешки водителя

Несмотря на просьбы, водитель омской маршрутки решил не ждать, пока толпа пассажиров выпустит детей. Брату и сестре пришлось выбираться на следующей остановке и возвращаться пешком по морозу.

Омичка пожаловалась в соцсетях, что ее 9-летний сын и 11-летняя племянница были вынуждены идти пешком с утра по морозу. Им нужно было проехать 2 остановки, с Коммунальной до Энтузиастов, они сели в 385 маршрутку. Старшая девочка успела заблаговременно подойти к выходу и предупредить водителя, а 9-летний мальчик — нет. Ребенка зажали люди. За детей вступилась пассажирка, они вместе просили водителя подождать, но он сказал, что ждать никого не будет. В результате ребятам пришлось ехать до следующей остановки.

Омичка сообщила, что водитель на маршруте перевозчика Захаровой Г. И. еще и неверно дал сдачу детям. «Поблагодарила» молчаливых пассажиров и предупредила, что будет обращаться в «органы».

«К сожалению дети не запомнили внешности водителя, так как в салоне было темно да и напугались они. Конечно мы, родители, будем привлекать вышестоящие органы. Если дети ездят без родителей — это не повод так и низко поступать», — отреагировала она.

В омской прокуратуре собираются проверить сообщение о ненадлежащем оказании услуг при перевозке общественным транспортном, как сообщает пресс-служба ведомства.

Проверку организовали после появления жалобы в соцсетях. В ходе мероприятий пообещали разобраться, почему водитель не выпустил несовершеннолетних пассажиров. Перевозчика проверят на предмет соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения, в случае выявления нарушений будут решать вопрос о мерах прокурорского реагирования.

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#Дарья Зыкова#Омск#Общество#Происшествия#Город#Новости#Транспорт#Частный перевозчик#Маршрутка#Дети
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