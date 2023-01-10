В Магаданской области установились 50-градусные морозы

Столбики термометров в поселке Сеймчан опустились до отметки в 53 градуса, и занятия в школах отменены в результате полностью. В Ягодном, Синегорье и Дебине не учатся младшие классы, сообщает Общественная служба новостей.
Спасатели рекомендовали жителям Магаданской области быть предельно осторожными, выезжая за пределы своих населенных пунктов и обеспечивать более тщательную подготовку к поездкам на дальние расстояния.
Напомним, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее проинформировал о том, что европейцам можно не опасаться низкого температурного режима, пришедшего в Центральную Россию. Зима в Европе будет аномально теплой, подчеркнул метеоролог.