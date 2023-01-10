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В Магаданской области установились 50-градусные морозы

Сегодня, 08:08
В Магаданскую область пришли 50-градусные морозы. Местные власти в итоге объявили об отмене занятий в школах ряда населенных пунктов на территориях центральных районов субъекта. Об этом проинформировали в Главном управлении МЧС РФ.

Столбики термометров в поселке Сеймчан опустились до отметки в 53 градуса, и занятия в школах отменены в результате полностью. В Ягодном, Синегорье и Дебине не учатся младшие классы, сообщает Общественная служба новостей.

Спасатели рекомендовали жителям Магаданской области быть предельно осторожными, выезжая за пределы своих населенных пунктов и обеспечивать более тщательную подготовку к поездкам на дальние расстояния.

Напомним, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее проинформировал о том, что европейцам можно не опасаться низкого температурного режима, пришедшего в Центральную Россию. Зима в Европе будет аномально теплой, подчеркнул метеоролог. 

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