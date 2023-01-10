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Социальные гарантии. В Омской области оказалось 430 тысяч неработающих пенсионеров

Сегодня, 12:41
Фото: 1MI
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В Омской области проиндексировали страховые выплаты неработающим пенсионерам на 4,8%

Омичам проиндексировали страховые пенсионные выплаты. Ставку повысили на 4,8%.

Пресс-служба омского отделения Социального фонда РФ сообщила, что с 1 января страховые пенсии проиндексировали. Часть пенсионеров получила новые выплаты досрочно, другие продолжают получать деньги через «Почту России», таких абонентов 157 тысяч человек в Омской области. «Современных» пенсионеров, неважно, работающих или отказавшихся от зарплаты в пользу отдыха — 413 тысяч. Они получат пенсии на банковские карты до 21 января.

Неработающих пенсионеров 430 тысяч человек. Им подняли выплаты на 4,8%. Напомним, Социальный фонд РФ пришел на смену Пенсионного фонда России как раз с 1 января 2023 года. Первые выплаты за январь омичи начали получать еще в декабре в связи с новогодними праздниками.

Уже скоро. Омичи получат повышенные пенсии перед Новым годом
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#Дарья Зыкова#Омск#Экономика#Общество#Новости#Омская область#Социальный фонд#Пенсии#Индексация пенсий
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