Социальные гарантии. В Омской области оказалось 430 тысяч неработающих пенсионеров

Пресс-служба омского отделения Социального фонда РФ сообщила, что с 1 января страховые пенсии проиндексировали. Часть пенсионеров получила новые выплаты досрочно, другие продолжают получать деньги через «Почту России», таких абонентов 157 тысяч человек в Омской области. «Современных» пенсионеров, неважно, работающих или отказавшихся от зарплаты в пользу отдыха — 413 тысяч. Они получат пенсии на банковские карты до 21 января.