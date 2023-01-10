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Согласно первым платежкам, тарифы на ЖКХ в Хабаровском крае выросли на 26 процентов

Сегодня, 10:08
Согласно данным, указанным в первых в этом году платежках, тарифы на ЖКХ в Хабаровском крае выросли на 26 процентов.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на Dvhab.ru, по заверениям властей в декабре, когда был объявлено о досрочном росте тарифов, говорилось, что рост в среднем не превысит девяти процентов.

Но судя по первым платежкам, эта цифра намного больше. Так, за электроэнергию владельцы двухставочных тарифов будет платить в дневное время больше на 26,9 процента, в ночное – на 23,9 процента.

Больше придется хабаровчанам платить и за отопление. Как утверждает хабаровчанка Татьяна, раньше гигакалория стоила 1 989 рублей. Теперь - 2 288 рублей. Рост составил почти 15 процентов.

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